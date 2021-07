Pri nehode neďaleko Komárna 25.júla 2020 sa čelne zrazili dve autá. Viezlo sa v nich dokopy päť ľudí, štyria účastníci sa zranili a priamo na mieste tragicky zahynul štátny tajomník Vladimír Dolinay († 38).

V aute sedela aj jeho milovaná manželka Zuzana (†34). Tú v kritickom stave previezli vrtuľníkom do nemocnice, kde ešte týždeň bojovala o život. Aj ona však svoj boj o život prehrala. Prežil tak len ich malý synček Adrian, ktorého si manželia adoptovali v novembri 2017. Po smutnej udalosti si chlapčeka osvojila Zuzanina sestra Andrea.

Tá sa na svojom Instagrame rozhodla zverejňovať, ako sa s nečakaným odchodom vyrovnávali, ako bojovali o to, aby malý chlapček mohol zostať s ňou ale aj ich každodenné radosti. Dojímavé vyznanie napísala aj dnes, presne rok od tragickej nehody.

„Nie je deň, kedy by som na nich nemyslela, ale keď sa blíži ten dátum, tak je človeku viac ľúto... lebo rekapituluje, čo robil, kde bol...,“ začala. Najťažsie pre ňu vraj bolo, ako sa všade spomínalo že malý Adri nebude mať nikoho. Ľudia im ďakovali, že chlapčekovi pomôžu. "V skutočnosti on pomohol nám. Niet nad to, mať pri sebe instantnú radosť a zároveň niekoho, kto vám ich tak veľmi pripomína," priznala Andrea.

Dolinaya vymenovala vláda do funkcie štátneho tajomníka 1. júla. Bol známy z pôsobenia v komunálnej politike, bol poslancom mestskej časti Bratislava-Petržalka, hlavného mesta SR Bratislavy i Bratislavského samosprávneho kraja.