Rok 2022 sa v strednej Európe končí rekordne teplým počasím, v Nemecku bolo v sobotu aj viac ako 20 stupňov Celzia.

Mimoriadne teplý vzduch sa začína prejavovať aj na Slovensku, predovšetkým na horách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Podľa operatívnych údajov už bol prekonaný silvestrovský rekord maximálnej dennej teploty na Chopku aj Lomnickom štíte. "Na Chopku je dokonca teplejšie ako v Horehronskom podolí. V nižších polohách bolo najteplejšie v Kuchyni, 14 stupňov Celzia, no na rekord to nestačilo, pretože na juhozápade Slovenska bol minulý Silvester 2021 ešte teplejší, až do 17 stupňov Celzia," poznamenali meteorológovia.

Otepľovanie bude v najbližších hodinách pokračovať a predovšetkým na horách očakáva SHMÚ mimoriadne až extrémne teplú silvestrovskú noc.

"Kto by ju chcel ísť stráviť do vyšších polôh, napriek teplému počasiu je tam dosť veterno, na Chopku až víchrica, no vietor oproti aktuálnej situácii trochu zoslabne," dodal SHMÚ.

Horské priechody na Slovensku sú zjazdné

Horské priechody na území Slovenska sú v sobotu podvečer zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.

Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.

Na úsekoch ciest I/67 odbočka Dedinky - Ostrá Skala, III/535 odbočka Dobšiná - Palcmanská Maša, II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sa miestami nachádza zľadovatený sneh do jedného centimetra.

SHMÚ upozorňuje na hmlu na celom Slovensku

Na celom Slovensku sa môže v sobotu večer a v nedeľu doobeda (1. 1.) tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.

Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa. Tá platí do nedele 11.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Meteorológovia upozornili, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. "Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," dodali.