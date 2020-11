Predseda Smeru-SD si ako vždy "ide svoje"! V zverejnenom videu na sociálnej sieti sa však "štandardne" nepustil do premiéra Igora Matoviča, ale do prezidentky Zuzany Čaputovej. Čo jej Robert Fico vyčíta?

Robert Fico začal svoj posledný príspevok naozaj z ostra. Tvrdí, že politická strana Smer – Sociálna demokracia nemôže akceptovať tvrdenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej, že Ústava SR nedáva prezidentovi právomoci exekutívneho charakteru (Plus 1 deň, 23. 11. 2020).

"Tieto tvrdenia sú nepravdivé. Prezidentka bola opakovane upozornená na porušovanie ústavných zákonov jej nečinnosťou," argumentuje expremiér a prezidentke toho vyčíta oveľa viac.

Politológovia Ficovi vracajú úder

Podľa politológa Jozefa Lenča si Smer-SD len hľadá zámienku na útok. "Kompetencia prezidenta sa dá vykonávať rôznymi spôsobmi a je aj otázkou spôsobu, akým chce prezident svoj úrad vykonávať. Takáto interpretácia spomínaného zákona je však príkra a pomerne jednostranná," reagoval politológ. "Viem si predstaviť, že ak by bol prezidentom iný z kandidátov, táto diskusia by prebiehala úplne rovnakým štýlom, len s inou argumentáciou. Možno, že iný kandidát by sa strane Smer-SD zdal pre zmenu ,príliš akčný’, " uzavrel známy politológ.

Podobne to vidí aj Radoslav Štefančík, ktorý zdôrazňuje, že v spoločnosti je momentálne neskutočne veľa „odborníkov“ nielen na futbal, hokej, ale rovnako na COVID-19. "A Robert Fico je jedným z nich. Darmo, jedna docentúra z Policajnej akadémie nestačí, treba si urobiť aj vysokú školu života. Robert Fico však je mimoriadne šikovný na to, aby vystihol, čo ľudí momentálne trápi, žerie, frustruje," povedal na tvrdo politológ.

Zdôraznil pritom, že už len predstava, že ľudia budú niekde v mrazoch stáť dve-tri hodiny na zavedenie testovacej tyčinky do nosa, je mimoriadne skľučujúca. Tvrdí, že namiesto rabovania nákupných centier v čase adventu budú musieť ľudia stáť v ťažkých mrazoch, pritom ešte nikto nikomu nevysvetlil, v čom sme si vlastne tým prvým či druhým kolom testovania pomohli, keď počet chorých v nemocniciach sa dramaticky nezmenil. "A na prezidentku útočí zbytočne. Je dobré, že hlava štátu podporuje protipandemické opatrenia, aj keď je pravda, že nie úplne bez výhrad. Na rozdiel od predsedu Smeru, ktorý sa správa mimoriadne nezodpovedne," uzavrel Štefančík pre náš denník.