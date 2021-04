Poukázal na dlhé rozhodovanie o žiadosti obvineného o prepustenie z väzby. „Musíme skúmať, či to držal úmyselne alebo z nedbanlivosti,“ vyhlásil. Týkať sa to má obvineného Jozefa Reháka, ktorého napokon Najvyšší súd (NS) SR z väzby prepustil. V prípade úmyselného konania prokurátora ÚŠP ide podľa Fica o zneužitie právomoci verejného činiteľa. Ak konal z nedbanlivosti, má ísť o trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom. „Niekto to môže považovať za procedurálny prešľap, niekto za pochybenie. Hovoríme o vážnom porušovaní trestného zákona, o trestnoprávnej zodpovednosti a jej vyvodzovaní za kroky, ktoré sa dejú,“ zdôraznil.

Povedal, že obvinený požiadal o prepustenie z väzby 28. januára 2021. „Od 28. januára do 26. marca, čo je 57 dní, to ležalo na stole u prokurátora ÚŠP pána Kysela,“ poznamenal Fico. Zdôraznil, že o tomto type žiadosti sa musí rozhodnúť bez meškania. Odvoláva sa pritom na Trestný poriadok a európsky Dohovor.

Rozhodnutie NS SR, ktorým prepustili obvineného z väzby, považuje za bezprecedentné. „NS SR hovorí, že došlo k zásadnému porušeniu práv obvineného a súčasne nečinnosti prokurátora, ktorá bola zásadná,“ podotkol Fico s tým, že po tomto konštatovaní mal prokurátor odísť z ÚŠP. Kritizoval, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic toto riešil dohovorom.

Lipšic minulý týždeň pre TASR potvrdil, že došlo k chybe a túto vec riešil s dozorovým prokurátorom formou pohovoru. Doplnil, že dozorový prokurátor mal v tom čase enormný nápad iných trestných vecí. Rozhodnutie NS SR sa podľa neho odklonilo od ustálenej súdnej praxe, pri ktorej aj v prípade, ak sa zistia prieťahy pri rozhodovaní o väzbe, nikdy nie je následkom prepustenie z väzby.