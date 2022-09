Bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) obviňuje súčasného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), že bral úplatky. Ten tvrdí, že to nie je pravda. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) bráni predsedu vlády a tvrdí, že "Fica by žaloval".

Rober Fico, bývalý viacnasobný premiér a v súčasnosti šéf opozičného Smeru hovorí, že Finančná správa vypaľovala podnikateľa Michala Suchobu. Z uniknutej komunikácie má podľa jeho slov vyplývať, že mal o vypaľovaní vedieť aj súčasný premiér Eduard Heger (OĽaNO).

"Pred niekoľkými dňami sa objavila emailová komunikácia medzi známym udavačom Michalom Suchobom a jeho advokátkou. Suchoba sa v emaile posťažoval, že ho súčasný prezident finančnej správy Žežulka vypaľoval. Firma Michala Suchobu robila pre finančnú správu, ale finančná správa jej za prácu neplatila," podotkol Fico. Z komunikácie má podľa jeho slov vyplývať, že faktúry mala finančná správa vyplatiť až po tom, ako Suchoba zaplatí desať percent z objemu vystavených faktúr alebo od dvoch do piatich miliónov eur.

„Pána Suchobu nepoznám, osobne som ho nestretol a vo funkcii ministra financií som s ním už vonkoncom nerokoval. Toto je čistá lož,“ vyhlásil v reakcii na to slovenský premiér. „Je komické, keď Robert Fico, ktorého hodinky sú drahšie ako možno polka hodnoty môjho bytu, ide rozprávať o tom, ako ja beriem úplatky,“ pokračoval Heger. Zopakoval, že za vlád Fica sa ovplyvňovali orgány činné v trestnom konaní. "Ale ja v takom svete nežijem, ja žijem vo svete, kde orgány činné v trestnom konaní majú slobodu. Tomuto Robert Fico nerozumie,“ pokračoval predseda vlády.

Premiér tvrdí, že nevidel žiaden vyšetrovací spis, ale Fico by mal vysvetliť, skade čerpá svoje infomácie. „On je ten človek, ktorý sa bojí, či bude naďalej beztrestný. Ale ja hovorím, že Robert Fico sa nemusí báť žiadnej pomsty. Tá mu nehrozí. Jediné, čo dostane, je spravodlivosť," doplnil Heger.

Anketa Komu viac veríte: Robertovi Ficovi alebo Eduardovi Hegerovi? Robertovi Ficovi 71% Eduardovi Hegerovi 29% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prezident Finančnej správy Jiří Žežulka tiež odmieta, že by kohokoľvek zo spoločnosti Allexis žiadal o úplatok. "Neurobil som tak priamo ani prostredníctvom inej osoby. Dňa 15. septembra som sa oboznámil s obsahom anonymného blogu a ako príslušník Finančnej správy som okamžite podal podnet na sekciu inšpekcie a vnútornej kontroly, aby boli uvedené podozrenia preverené," povedal Žežulka. Dodal, že podal trestné oznámenie na autora blogu pre podozrenie z trestného činu ohovárania.

Poukázal tiež na to, že problémy so splatnosťou dodávateľských faktúr vznikli niekoľko mesiacov pred jeho nástupom do funkcie prezidenta finančnej správy. "V roku 2020 došlo k omeškaniu platieb v sume 1,2 milióna eur v období máj až november z niekoľkých dôvodov, a to z nedostatočného finančného krytia na rok 2020, straty bezpečnostnej previerky dodávateľa, ako aj z dôvodu pochybného spôsobu doručovania faktúr, ktoré nezodpovedalo bežným obchodným zvyklostiam," priblížil.

Šéf Finančnej správy spresnil, že je neukončený súdny spor s dodávateľom týkajúci sa úrokov z omeškania. Tvrdí, že v súčasnosti si Finančná správa plní všetky svoje záväzky voči dodávateľovi, ktorému mesačne platí za prevádzku jediného systému e-kasa sumu 108 200 eur. Finančná správa už podľa jeho slov vypovedala tri zo štyroch zmlúv so spoločnosťou Allexis. Platná je už len zmluva na prevádzku e-kasa.

Hegerov stranícky šéf a minister financií Igor Matovič tvrdí, že hoci doteraz nepodával trestné oznámenia, v prípade Fica by urobil opak. "Ja by som na mieste predsedu vlády Roberta Fica žaloval. Bez milosti," zdôraznil Matovič.