Líder Smeru koncom minulého týždňa spoločne so svojimi straníkmi oznámil iniciatívu na odvolávanie premiéra Igora Matoviča. Stalo sa tak po tom, ako sa medializovala informácia, že Matovič sa zaradil k politikom, ktorí sú obvinení z plagiátorstva. Na dnes zvolal tlačovú konferenciu, v ktorej sa chce venovať súčasnej politickej situácii.

Premiér doteraz nevysvetlil, ako to s jeho diplomovou prácou v skutočnosti bolo. Tesne po tom, ako Denník N vydal článok so zisteniami o Matovičovej záverečnej práci, ho pracovné povinnosti prinútili opustiť Slovensko a vycestovať na dôležitý samit do Bruselu. Toho sa chopila opozičná strana Smer-SD a budúca strana Hlas-sociálna demokracia, ktoré vyzvali premiéra na jeho odstúpenie.

Smer-SD ešte počas víkendu spustilo zber podpisov na odvolanie Matoviča. V sobotu po sneme strany Fico oznámil, že sa blížia k 30 podpisom. Dôvodom však nemá byť len pochybná diplomová práca, ale jeho celkový sppôsob vládnutia.

Ficovo vyhlásenie môžete s nami sledovať NAŽIVO:

Ficovi sa nepáčilo Matovičove vystpovanie počas bruselského samitu. "Aj dnes ráno som mal pár telefonátov, aj s inými premiérmi, mojimi priateľmi. A všetci sa ma pýtali: Preboha, akého šaša ste sem poslali?" okomentoval Fico Matovičov prvý samit. Zahraniční premiéri sa podľa neho sťažovali na to, že Matovič nevie žiaden cudzí jazyk a neodstatočne sa venoval rokovaniu. "Ešte raz pripomeniem, že kým ostatní premiéri rokovali o pomoci, sa náš premiér fotil s hrncami a policajtmi," dodal Fico s tým, že na zahraničných partneroch zanechal veľmi negatívny dojem.

Z samitu sme podľa Fica odišli ako porazení, za vinu to dáva práve Matovičovi a jeho nedostatočnému vyjednávaniu. Práve naopak ako víťazi podľa neho vyšli Maďarsko či Holandsko. "A tento náš čudák chodil s hrnacmi mušli, fotil si mäso na tanieriku a fotil sa s policajtmi,"poznamenal Fico.

Prvá prehra Slovenska je podľa Fica ten, že Matovič bezhlavo hlasoval za nevýhodné rozdelenie 750 miliárd. "Matovič nás obral o 500 miliónov eur,"zdôraznil Fico s tým, že Slovensko kvôli nemu možno prišlo aj o ďalších 600 miliónov. Aj tieto fakty podľa neho zavážia pri odvolávaní premiéra. Brífing, na ktorom sa mu budú venovať, bude dnes popoludní.

"Posledná vec, o ktorú chcem prostredníctvom vás požiadať pani prezidentku, je aby nepodpísala zákon o zmene voľby prokurátora," zakončil Fico s tým, že doteraz bola až príliš naklonená prijímaniu zákonom koalície. Vyčítal jej podpísanie zákona o "špicľovaní občanov" a podanie zákona o 13. dôchodkoch na Ústavný súd. V prípade, ak teto zákon podpíše, Smer sa obráti na Ústavný súd.