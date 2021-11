Nezaradený poslanec Tomáš Taraba si v ostatných dňoch posvietil na kroky prezidentky Zuzany Čaputovej, ako aj samotnej Kancelárie prezidenta SR. Nepozdáva sa mu totiž, ako a pri akých príležitostiach našu hlavu štátu sprevádza jej partner Juraj Rizman. Ten pôvodné tvrdenia, že do Prahy cestovali lietadlom, okamžite vyvrátil, čím však kauza neutíchla. „Pán Rizman sa obhajuje k môjmu statusu, že on nebol s pani Zuzanou v Česku lietadlom. Pán Rizman, ak si ešte raz prečítate môj status, ja nikde v ňom nehovorím o Prahe. Ja píšem, že ak nemá brať na výlety svoju dcéru Sulík, nemala by vás brať ani pani Zuzana, pretože vy ste protokolárne nikto. A ak vás bráva pani Zuzana, tak ako to robí už nejaký ten mesiac, tak mali by ste za ňou chodiť osobnou dopravou, teda nevoziť sa vo vládnych prostriedkoch, bez ohľadu na ich charakter a druh," napísal Taraba vo svojom statuse.

Tomášovi Tarabovi a Andrejovi Dankovi ležala v žalúdku spoločná cesta Čaputovej a Rizmana na pohreb Mekyho Žbirku. Obaja chybne tvrdili, že pár letel do Prahy štátnym lietadlom, pritom cestovali prezidentskou limuzínou, ktorá by cestu absolvovala aj bez Rizmana. Zdroj: EMIL VAŠKO

Rovnakou formou zareagoval aj Rizman. „Jediné oficiálne akcie, na ktorých sa zúčastňujem po boku hlavy štátu, sú také, kde je pozvanie pre prezidentku s partnerom, alebo také, kde je to protokolárne vhodné. O tom, ktoré to sú akcie, nerozhodujem ani ja a už vôbec nie pán poslanec. Džentlmen pochopí, pán Taraba možno nie," uviedol v úvode svojej „obhajoby".

