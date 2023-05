Richterová len nedávno zaplnila stránky novín tým, ako teatrálne vrátila auto, ktoré jej kedysi daroval Kollár. Vozidlo značky Range Rover zaparkovala priamo pred budovou parlamentu aj s kľúčikmi v zapaľovaní. K tomu sa ešte aj posťažovala, že Kollárovo auto jej stále vykazovalo nejaké poruchy a nedalo sa na neho spoľahnúť. „Auto odovzdané otcovi storočia. Posuň pokojne ďalšej matke, milenke alebo komu chceš, ja ho od teba nepotrebujem,“ neodpustila si brunetka uštipačný komentár na rozlúčku.

Bez vozidla však Richterová evidentne dlho nepobudla. Bývalá plavkyňa ešte pred rokmi získala od Kollára rodinný dom v príjemnej lokalite neďaleko Bratislavy. Práve tu ju zachytil náš fotograf vo štvrtok ráno o 7.40, ako vyráža na cestu, a to novým luxusným Mercedesom GLE kupé na štýl hollywoodskych hviezd! V aute mala aj svojho staršieho syna Artura (11), no neviezla ho do školy, akoby si to mnohí mysleli. Na veľké prekvapenie Artura vyložila na neďalekej autobusovej zastávke. Sama potom so šedým Mercedesom rýchlo odfrčala nevedno kam. FOTKY RICHTEROVEJ AKO JAZDÍ NA NOVOM MERCEDESE SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Napriek tomu, že Richterová priam na dennej báze vyplakáva a požaduje od otca svojich detí zvýšenie výživného, evidentne nie je na tom finančne až tak zle, ako hovorí. Dôkazom toho je práve jej nový Mercedes, ktorého cena v základnej výbave štartuje na sume 94 200 eur. V tejto súvislosti sme oslovili aj samotnú Richterovú s otázkou, odkiaľ má na takéto luxusné vozidlo a skade na to zobrala finančné prostriedky, keď je aktuálne na materskej dovolenke. Do uzávierky novín nám však neodpovedala.

Oslovili sme aj predsedu parlamentu Kollára s otázkou, či vie o tom, že Richterová jazdí na novom mercedese a že odkiaľ môže mať na to financie, keď nepracuje? „Na to sa pýtajte slečny Richterovej, nie mňa, alebo si zistite, kto ju financuje, ja sa k tomu nebudem vyjadrovať, nemám žiadne informácie,“ odpísal nám Kollár.

Bývalá plavkyňa už istý čas skúša nervy politika a najznámejšieho slovenského multiotecka. Kollára obviňuje, že sa o svoje deti - jedenásťročného Artura a deväťmesačného Aarona nezaujíma. Spor sa dokonca rozhodla riešiť súdnou cestou a žiada o úpravu výživného. Sama pritom priznala, že od Kollára dostáva 1 500 eur na každé dieťa. Mesačne má tak k dispozícii zhruba 3 000 eur, čo je na slovenské pomery stále nadštandard. Brunetka však požaduje od otca svojich detí zvýšiť výživné na syna Artura na 3 500 eur, na Aarona si zas pýta 2 500 eur. Ako uviedla, jej deti si zaslúžia žiť v rovnakom blahobyte ako ich otec a jeho ďalší potomkovia.

O Richterovej je známe, že v srdci Kollára dlho zaujímala špeciálne miesto. Dokonca jej meno sa skloňovalo aj ako o nástupkyni Andrey Heringhovej (41), a to najmä potom, ako politikovi porodila druhé dieťa a tiež sa s ním často objavovala na rôznych prestížnych spoločenských akciách. Následne sa však známy sukničkár Kollár zahľadel do mladej blondínky – Laury Vizváryovej (28), ktorá má čoskoro porodiť ďalšieho potomka politika. Možno aj to bolo dôvodom, prečo Richterová rozpútala peklo a očierňuje Kollára na každom kroku.

To, že na jej deti politik podľa jeho slov prispieva nadštandardne, nie je podľa Richterovej pravda. „Vôbec si nemyslím, že platí ,nadštandardne veľa'. Doma mám 9-mesačné bábätko a nemôžem pracovať. Životné náklady závisia aj od toho, ako nám on ,nastavil' život. Tie peniaze, čo od neho žiadam, nám vystačia iba na úhradu všetkých životných nákladov - nezbohatnem z toho," vyjadrila sa v minulosti brunetka.