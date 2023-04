Predseda parlamentu a najznámejší slovenský multiotecko aktuálne rieši napäté vzťahy vo svojej mnohopočetnej rodine. Lavínu spustila jedna z matiek Kollárových detí – Barbora Richterová (34), ktorá ešte v novembri minulého roka politika obvinila, že sa o svoje deti nestará. Konflikt vygradoval pred Veľkou nocou šokujúcim prepieraním špinavej bielizne, kedy Richterová vo viacerých statusoch na sociálnej sieti verejne očiernila Kollára a nešetrila pritom ani jeho dcéry.

Odvtedy neprejde deň, aby Richterová nezverejnila dehonestujúci status na politika. „Boris Kollár, nech sa páči, ty vieš, že sa o našich synov nezaujímaš, ty nie že po červenom koberci, ale po kanáloch by si mal chodiť, za to aký otec si! Ty si myslíš, že otca robí otcom to, že mi tvoj šofér hodí výživné v Hornbach sáčku do schránky? Však nám povedz KEDY si videl naposledy našich synov,“ napísala najnovšie brunetka na sociálnej sieti.

Dôvodom sporu má byť výška výživného, ktoré mamička požaduje zvýšiť. Richterová otvorene prezradila, že dostáva 1 500 eur na každé dieťa, mesačne má tak k dispozícii zhruba 3 000 eur. Údajne iba Andrea Heringhová dostáva viac, a to sumu 4 000 eur. Richterová však požaduje od Kollára zvýšiť výživné na syna Artura na 3 500 eur, na Aarona si zas pýta 2 500 eur. Odôvodnila to tým, že na staršieho syna má oveľa vyššie náklady.

To, že na jej deti politik podľa jeho slov prispieva nadštandardne, nie je podľa Richterovej pravda. „Vôbec si nemyslím, že platí ,nadštandardne veľa'. Doma mám 9-mesačné bábätko a nemôžem pracovať. Životné náklady závisia aj od toho, ako nám on ,nastavil' život. Tie peniaze, čo od neho žiadam, nám vystačia iba na úhradu všetkých životných nákladov - nezbohatnem z toho," vyjadrila sa Richterová. Tá si za svojimi tvrdeniami pevne stojí a najnovšie je ochotná absolvovať aj polygraf za účasti novinárov.

Doteraz si viacerí správanie Richterovej vysvetľovali spôsobom, že ide o ohrdnutú mamičku, ktorá si vylieva zlosť na Kollárovi. Ten sa totiž aktuálne zahľadel do atraktívnej blondínky – Laury Vízváryovej (28), ktorá čaká trináste dieťa multiotecka, a odvtedy sa vraj prestal venovať brunetke a jej deťom. Objavili sa však aj také špekulácie, či „kauza Richterová“ a verejné prepieranie špinavej bielizne nie je súčasťou diskreditačnej kampane vedenej proti Kollárovi?

Oslovili sme viacerých poslancov Sme rodiny, s otázkou, či nejde podľa nich o diskeditačnú kampaň voči ich predsedovi, no v strane zavládlo v tejto téme podozrivé ticho. Jediný, ktorý nám odpísal bol podpredseda parlamentu Peter Pčolinský. „Osobne som presvedčený, že je to súčasť predvolebnej kampane,“ napísal stručne Pčolinský.

Kontaktovali sme aj samotného Kollára, ktorý je aktuálne na zahraničnej ceste v Uzbekistane a Čínskej ľudovej republike, no na naše otázky nereagoval. Na tému je však evidentne citlivý, čoho dôkazom bolo ako nedávno doslova vyletel na moderátorku relácie Na hrane Janu Krescanko Dibákovú, ktorá sa mu odvážila položiť otázku zo súkromia. „Pri všetkej úcte, ani vy sa tak nemáte dobre ako moje deti, lebo z tohto platu, čo tu máte, si nemôžete dovoliť to, čo si môžu dovoliť moje deti,“ vyhlásil predseda parlamentu. „O všetky deti sa starám, rovnako ich mám rád. Keď som vo vrcholovej politike, áno, je toho času podstatne menej. To je celé,“ uzavrel tému.

Na názor sme sa pýtali aj odborníka. „Dá sa pripustiť, že by to mohlo byť súčasťou diskreditačnej kampane, ktorá je na objednávku niekoho. V prípade politikov, respektíve verejne činných osôb, takéto veci sú očakávané a nie sú neprekvapivé. Určite sú politickí rivali Borisa Kollára, ktorí by ho mohli chcieť očierniť,“ myslí si politológ Tomáš Koziak.

"Pokiaľ pani Richterová tvrdí, že pán Kollár neplatí výživné tak, ako bolo treba, mala sa s tým obrátiť na súd, aby určil správnu výšku výživného. Respektíve, aby prinútil Kollára platiť výživné v požadovanej sume,“ podotkol tiež Koziak. Podľa politológa je záhadou, prečo Richterová túto záležitosť živí a neobráti sa na súd. „Pokiaľ je to súčasť diskreditačnej kampane, tak to pochopiť viem, lebo taktikou je rozširovanie negatívnych informácií,“ poznamenal na jej adresu.

„Je v záujme Borisa Kollára, aby sa takéto veci nepúšťali vonku a neboli medializované. Má dosť prostriedkov a nástrojov na to, aby pani Richterovú presvedčil, že čo robí, nie je celkom správne a aby prestala s týmito útokmi,“ myslí si Koziak. Podľa politológa je veľkou záhadou, prečo Kollár mlčí a problém nerieši. Má totiž niekoľko možností ako sa brániť, no doteraz nevyužil ani jednu z nich.

„Ak toto prekračuje istú rozumnú mieru – a podľa môjho názoru prekračuje - tak by sa mal Boris Kollár obrátiť na súd. Tam sú už teraz veci, ktoré sa týkajú ohovárania, a čudujem sa, že to nerieši prostredníctvom podania trestného oznámenia za poškodzovanie dobrého mena a za ohováranie,“ vraví odborník. „Pri príjmoch Kollára a výšky jeho majetku sa čudujem, že mu stojí za to, že táto mediálna záležitosť pokračuje ďalej a v takomto rozmere," podotkol ďalej.

"To, že to pokračuje na takejto úrovni a s takýmito nechutnosťami je mimoriadne zvláštne, a že to Kollár ešte nezastavil,“ poznamenal tiež Koziak. Podľa odborníka by sa mal Kollár ku kauze postaviť čelom a prelomiť ticho. V opačnom prípade sa zdá, akoby mu takáto pozornosť médií vyhovovala a baví ho byť martýrom.

Anketa Čo má znamenať podľa vás "kauza Richterová"? Ide o pomstu ohrdnutej ženy. 71% Niekto chce uškodiť Kollárovi a spustil voči nemu takúto diskreditačnú kampaň. 10% Je za tým niečo úplne iné. 19% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

