Keby chcel Boris Kollár s každým svojím dieťaťom stráviť jednu hodinu týždenne, víkend by mu zrejme nestačil. Zvlášť keď syn Markus býva v Leviciach, vzdialenom od Bratislavy jeden a pol hodiny, dcéra Natália pochádza z Košíc a syn Šimon Heliodor dokonca trvalo žije v Spojených štátoch na Floride. Hoci väčšina jeho detí býva v Bratislave či okolí, urobiť koliesko za dva dni by aj s cestou určite nestihol.

Menej zložité to nie je ani s peniazmi. Keďže posledné volebné obdobie zastáva multiotecko post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mesačný plat by mal aj s príplatkami dosahovať takmer 6-tisíc eur v hrubom. Za rok 2021 však priznal príjem z verejnej funkcie vo výške 42 900 eur. No Kollár pred vstupom do politiky podnikal a obchodné podiely má aj dnes vo viacerých spoločnostiach, na čo poukazuje aj Richterová vo svojej žalobe.



Čo sa týka jeho firiem, iba niektoré vyšli podľa daňových priznaní ako ziskové. Spoločnosť GOIMPEX BRATISLAVA, a. s., sa v roku 2021 dostala do zisku 713-tisíc eur a eseročka ICE BERG PROJECT zarobila za rovnaké obdobie 109-tisíc eur. Kollárova akciová spoločnosť RADIO GROUP bola vlani v strate, hoci tržby jej narástli na 7,475 milióna eur.

Okrem toho Richterová v žalobe pripomína, kde všade vlastní multiotecko nehnuteľnosti. Vila v Thajsku na ostrove Koh Samui, nehnuteľnosť v Dubaji ani byt na Malorke v Puer­to Portals nie sú prekvapením. Do týchto destinácií politik podľa nej cestuje prevažne biznistriedou, takže cena letenky do Dubaja sa pohybuje vo výške viac ako 2 200 eur a do Thajska vo výške 3 500 eur. Ako Barbora dodáva, na prepravu do iných destinácií často využíva súkromné lety.

Prečítajte si aj: