„Ja som ako mladé naivné dievča uverila v ‚mýtus Borisa Kollára‘,“ uvádza na začiatok s frustráciou. Predseda vlády mal Richterovú počas celého vzťahu klamať a zavádzať ju. „Po tej dopravnej nehode, keď skoro prišiel o život, sa zase začal tváriť, že sa chce so mnou a s deťmi usadiť ako normálna rodina. Druhé dieťa sa nám ešte nenarodilo, a už bola tehotná ďalšia,“ spomína Richterová.



Jej frustrácia sa zrejme vystupňovala, keď ju a jej synov Boris Kollár obral o šoféra aj opatrovateľku. Najnovšie si hnev vyventilovala tým, že mu vrátila auto priamo pred budovu Národnej Rady. Kľúče nechala v zapaľovaní a na čelné sklo nalepila odkaz "OTEC ROKA", spolu s číslom na predsedu parlamentu. Auto mala dostať od Borisa Kollára ako dar, očividne však nie je spokojná s darčekom ani darcom.

Pýtali sme sa, čo by z jej strany tento konflikt ukončilo. Barbora Richterová má 2 podmienky, ktorých sa bude držať zubami-nechtami: „Po prvé, chcem, aby sme mali presne stanovené pravidlá stretávania sa s deťmi, ktoré bude Boris rešpektovať, rovnako ako aj výšku a pravidelnosť výživného. V tejto veci budem rešpektovať rozhodnutie súdu.“ Podráždená bývalka Borisa Kollára tvrdí, že sa s deťmi stretol vždy iba na 5 minút, odfotil sa s nimi na Instagram a následne zmizol.

„Po druhé,“ pokračuje v menovaní podmienok, „chcem, aby ľudia, ktorí veria jeho hlúpostiam, precitli a pochopili, kto je Boris Kollár – hanbou Slovenska!“

Činy a slová Barbory Richterovej sa síce dajú pochopiť, avšak v ostatnom čase zaváňajú až premyslenou diskreditačnou kampaňou, o čom je presvedčený aj politológ. Ona sama však tieto teórie zmietla zo stola: „Nejde mi o diskreditáciu a s nikým nespolupracujem. Nemám záujem ani kapacitu riešiť politiku.“ Jej činy sú vraj podporované tým, že na Slovensku vidí chudobu a krivdy, za ktoré sú údajne zodpovední aj predseda parlamentu Kollár a jeho strana, ktorá zavádza ľudí. „Veď vysokoškolský diplom dostal ako darček od Ivana Kmotríka. Žila som s ním v tom čase, nikdy neštudoval, nikdy sa neučil, nikdy nespomínal žiadne skúšky.“ Vo svojich vyjadreniach je vraj pritom stále „maximálne diplomatická a slušná“. „On vie, čo táto veta znamená,“ dodáva s úsmevom.



Vyjadrenia hľadáme aj na prahu hnutia Sme rodina, cez pomyselnú škáru vo dverách nám však opatrne odpovedá tichý hlások: „Nebudeme túto kauzu živiť,“ hovorí Zuzana Šebová (54), odborníčka strany na zdravotníctvo.

Podľa politológa je pochopiteľné, že strana tému verejne nerieši. „Je to citlivá a súkromná záležitosť, ktorá by sa nemala riešiť na verejnosti. Existujú súdy či mimosúdne vyrovnanie,“ hovorí Tomáš Koziak. Tvrdí, že aj v prípade, že by išlo o antikampaň, nemá požadovaný dosah. „Boris Kollár nijako nereaguje a nerobí si z toho ťažkú hlavu. Ak by mal pocit, že výroky Barbory Richterovej by mohli poškodiť jeho meno či meno jeho strany, zakročil by. Predseda parlamentu si dáva veľký pozor na verejnú mienku.“ Chúlostivá rodinná situácia má podľa neho odozvu aj v zahraničí. „Česi majú na Slovákov vtip. Nič neukáže neuchopiteľnosť slovenskej duše viac ako predseda konzervatívnej strany Sme rodina, ktorý má 12 detí s desiatimi ženami,“ hovorí politológ s úsmevom.