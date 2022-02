Predseda parlamentu Boris Kollár je otcom jedenástich detí, ktoré má s desiatimi partnerkami. Líder Sme rodina je aj preto známy ako veľký milovník žien. Po jeho boku sa vždy objavovali samé krásne dámy.

Dlhé roky bola oficiálnou partnerkou šéfa parlamentu Andrea Heringhová (41), ktorá mu zatiaľ ako jediná porodila dve deti, dcéru Saru Zoe a syna Borisa mladšieho. Prvá partnerská kríza nastala medzi nimi v roku 2011. Dôvodom bol nový objav politika – bývalá plavkyňa Barbora Richterová (32). Neskôr aj otehotnela s Kollárovým šiestym dieťaťom Arturom (10).

Richterová postupne prevzala status favoritky od Heringhovej, ktorá mala dovtedy privilegované postavenie medzi ženami Kollára. Práve bývalá plavkyňa sa v poslednom období začala čoraz častejšie objavovať po boku Kollára na rôznych spoločenských akciách. Boli spolu napríklad na vyhlásení cien Slovenka roka, Bratislavských módnych dňoch či na premiére filmu James Bond.

Spolu sa ukázali aj na veľkolepej oslave v Slovenskom národnom divadle, kam prišli zablahoželať maestrovi Petrovi Dvorskému k jeho sedemdesiatke. Je známe, že Kollár a Richterová trávia spoločne čas aj inokedy, mimo kamier a médií. Dvojica bola prichytená na romantickej večeri aj v deň, keď Andrea Heringhová oslavovala okrúhle 40. narodeniny.

Boris Kollár a Barbora Richterová na galavečeri ocenenia ankety "Slovenska roka" v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Richterová bola aj jednou zo žien, ktoré sa o Kollára starali v nemocnici po jeho autonehode koncom októbra 2020. V aute s politikom vtedy sedela aj bývalá misska Mirka Fabušová (35).

O ďalšom spoločnom potomkovi Richterovej a lídra Sme rodina sa začalo špekulovať ešte v roku 2019. Úvahy sa vynorili po bratislavskej módnej šou, kde sa Richterová objavila s väčším bruškom. Kollár vtedy tvrdil, že to bolo iba z dobrého jedla. „Ale u mňa človek nikdy nevie, ani ja to nikdy neviem dopredu, je mi to prirodzenejšie ako nové topánky,“ rozprával vtedy o plánovaní rodiny. Chýry o údajnom tehotenstve Richterovej sa začali šíriť aj v októbri minulého roka. Predseda parlamentu vtedy správy opäť rázne poprel a uviedol, že ide o výmysel.

O tehotenstve Richterovej sa začalo opäť hovoriť. Týždenník PLUS 7 DNÍ informoval, že v kuloároch sa o tom hovorí ako o hotovej veci. „Áno, je to pravda. Je v 16. týždni," potvrdil radostnú správu samotný Kollár.

