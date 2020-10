Matovič dnes vyhlásil, že so Sulíkom už nie je kamarát, ale iba koaličný partner. Bola to premiérova reakcia na Sulíkov odchod z krízového štábu. Ten pred odchodom prezentoval, že zo zatváraním niektorých zariadení rázne nesúhlasí. Sulík pre TA3 upresnil, ako to s jeho odchodom bolo: „Ja som neodišiel demonštratívne. Na krízový štáb chodí za mňa moja poradkyňa Jana Kiššová. Bolo tak tomu aj teraz. Naša strana mala na krízovom štábe 5 ľudí.“

Sulík sa k slovám premiéra nechcel viac vyjadrovať: „Urážlivé výroky Matoviča na moju osobu ma mrzia. Do toho sa ale nebudem zapájať a nebudem ich komentovať.“

Sulík chcel na krízovom štábe dáta, ktoré by dokazovali rizikovosť reštaurácií, či fitness centier. Nedostal ich tam, ale počas dňa sa mu z nejakého zdroja predsa len nejaké číslo dostalo: „Nakazených z reštaurácií je od 1. septembra päť. Toto číslo sa ku mne dostalo, ešte si ho musím overiť.“Epidemiológovia zistili, že zdroje nákazy sú hlavne na svadobných hostinách na Orave. „Nemá preto zmysel zatvárať fitness centrum v Poltári,“ myslí si Sulík.

Minister nerozumie tomu, prečo ideme zatvárať reštaurácie, kde sedia ľudia dva metre od seba, ale nejdeme zatvárať vlaky zadarmo, kde sú ľudia natlačení. Podľa jeho slov by malo ísť o 20-tisíc stravovacích zariadení a štát to bude stáť nemalé peniaze: „Odškodniť 20-tisíc reštaurácií nie je lacné. To je fatálny zásah do ekonomiky a prehĺbime deficit. Bavíme sa o desiatkach miliónoch eur.“ Sulík si myslí, že ak už treba zatvárať aj reštaurácie, tak by sa to malo diať iba v najviac postihnutých okresoch.

