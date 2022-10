Na Slovensku sa o 7.00 h otvorili volebné miestnosti. Prvýkrát si voliči v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí a samosprávnych krajov. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. Odvoliť do tejto chvíle už stihlo niekoľko známych politikov!

Medzi prvými sa k volebným urnám postavil exminister hospodárstva a predseda strany SaS Richard Sulík. Zaujímavejšie však je to, s kým sa objavil vo volebnej miestnosti.

Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h. Pre voličov je spustená aj infolinka: 02/48592317 a 02/485923. Právo voliť majú okrem plnoletých občanov Slovenska aj cudzinci. Na hlasovanie si treba vziať platný občiansky preukaz, v prípade cudzincov treba mať doklad o pobyte pre cudzinca. Ak si volič vybavuje nový občiansky preukaz, potrebuje mať so sebou doklad z polície, ktorý to potvrdzuje.