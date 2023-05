Hoci bola prvá epizóda odvysielaná len túto stredu, Geissovci navštívili Slovensko ešte v máji minulého roka. „Skúsenosti ukazujú, že návštevy Geissovcov v iných krajinách veľmi pomohli a dnes ich ľudia podnikajúci v turizme prosia, aby k nim prišli a zviditeľnili ich,“ argumentoval v tom čase Sulík, ktorý svoj názor nezmenil.

Pre denník Plus JEDEN DEŇ najnovšie prezradil dokonca aj to, či za účasť v prestížnom programe zinkasoval honorár. „Samozrejme, že som za to nič nedostal – a ani by som nič nechcel. Každý diel predsa vidí 5 miliónov ľudí po celej Európe a časť z nich si jedného dňa príde pozrieť našu krásnu krajinu. To viem celkom určite,“ vyhlásil.

Geissenovcovci na Slovensku Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Exminister, ktorého Carmen hneď v úvode šou premenovala z Richarda na „Rišára“, si v rámci slovenskej verzie vyskúšal aj dabing. „Dabing vôbec nie je jednoduchá vec,“ priznal šéf saskárov. „Veľké uznanie našim hercom, ktorí sú v dabingu výborní. Robil som to prvýkrát v živote a bola to zaujímavá skúsenosť. Živiť by som sa tým však nechcel,“ uzavrel so slovami, že „žiaden Maštalír“ z neho nebude.

A ako prebiehala samotná návšteva Slovenska? Kým Carmen a Robert mali z výletu radosť, mladým geissenkám predstava týždňa stráveného na Slovensku až tak nevoňala. A názov hlavného mesta Bratislava dievčatám dokonca pripomínal slovo „Braten„, teda „pečené mäso“.

Geissenovci na Slovensku: Davina a Shania Zdroj: TV JOJ

Napokon sa však nechali prehovoriť, a tak sa celá rodina vybrala lietadlom priamo na bratislavské letisko, kde ich privítala napríklad aj liberálka Janka Bittó Cigániková (39).

So zaneprázdneným politikom sa však zvítali až pri večeri v centre hlavného mesta. „Všetko máme naplánované, čaká nás 100 rôznych stretnutí,“ vysvetľoval po srdečnom privítaní Sulík. „Program zostavovala moja asistentka, treba ho dodržať, inak sa naštve a verte mi, nikto z vás nechce naštvať moju asistentku,“ žartoval dobre naladený exminister. „Dobre, pochopil som, tiež tu mám svoju asistentku,“ kontroval Robert.

Nemecká milionárska rodina Geissenovci Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Úžasné privítanie, dobré jedlo, dokonalý prvý deň príletu,“ pochvaľoval si spočiatku Geiss. Prominenti si to následne namierili na hrad Devín, kde ich prekvapilo pomerne veľké množstvo srdečných fanúšikov.

Nevynechali ani návštevu Bratislavského hradu a Sulík rodinu previedol aj po priestoroch Národnej rady. „Tu sa môžeš postaviť a hovoriť nie k národu, ale k poslancom,“ vysvetľoval počas prehliadky. Zaujímavosťou je, že scénu z Bratislavského hradu, kde Davina odlupovala zlato z ornamentov na stenách, nemecká televízia vystrihla.

