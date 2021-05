Igor Matovič žiada navýšiť štátny rozpočet, čo zdôvodňuje najmä nutnými pandemickými výdajmi. Lenže návrh chce schváliť v skrátenom legislatívnom konaní, čo sa nepozdáva viacerým politikom, najmä však SaS. Tá argumentuje, že navýšenie štátneho rozpočtu o 3,4 miliardy eur nemožno schváliť tak rýchlo bez dôkladnej prípravy a preštudovania materiálov. Preto odložili o týždeň aj schôdzu Národnej rady SR, ktorá mala o rozpočtovej novele rokovať a hlasovať.

Niektorí politici i odborníci upozorňujú, že navýšenie výdavkovej časti rozpočtu znamená aj nemalé riziká. Veď je potrebné získať navyše 3,4 miliardy! Môže to vykryť štátna pôžička alebo zvyšovanie daní, vrátane DPH, ktoré už Matovič avizoval. „Zvýšenie DPH na 25 % by však mohlo zvýšiť ceny tovarov a služieb viac ako o 2,5%,“ upozorňuje analytička Fingo.sk Lenka Buchláková. To by sa v konečnom dôsledku najviac dotklo ľudí s nízkymi príjmami ako napríklad dôchodcov či rodičov – samoživiteľov. V ohrození by boli aj mladé rodiny s deťmi.

Matovičov plán navýšenia výdavkov v štátnom rozpočte zahŕňa predovšetkým 2,4 miliardy na negatívne vplyvy pandémie, ale 984 miliónov má ísť však na výdavky na zabezpečenie ďalších opatrení. Niektorým z nich nerozumie ani minister hospodárstva Richard Sulík: „Chceme sa spýtať, prečo je tam, napríklad, zakomponovaný dlh železníc za rok 2019.“

Minister hospodárstva pritom rázne odmieta nepotrebné zadlžovanie krajiny, ako aj zvyšovanie daní: „Chceme mať čas a priestor na rokovanie o jednotlivých položkách, ktoré sú a nie sú nevyhnutné. Ale nebudem súhlasiť, že v pondelok večer dostanem podklad, že dlh má stúpnuť o 3,5 miliardy eur a v piatok ho máme schváliť.“ Zároveň tvrdí, že SaS nebude súhlasiť so zvyšovaním dane z nehnuteľnosti ani DPH. „To sú také scestné myšlienky, že ich budeme vetovať,“ dodal Sulík.

Zvyšovanie výdavkov je nesprávne aj podľa mnohých odborníkov. „Navýšenie výdavkov považujeme za neprimerané vzhľadom na aktuálne čerpanie schválených výdavkov a súčasný výrazný útlm pandémie,“ uviedol analytik INESS Radovan Ďurana. To, čo nám podľa odborníka chýba, je zoznam opatrení, ktoré znižujú výdavky štátu v snahe konsolidovať obrovský deficit. Novelu zákona o štátnom rozpočte navrhovanú Matovičom vníma negatívne aj makroekonóm VÚB Michal Lehuta: „Zmena vytvára až priveľký priestor pre ďalšie zadlžovanie krajiny.“