Na Slovensku azda nenájdete človeka, kto by aspoň raz v živote nevidel poslanca Richarda Rašiho (50) na fotografii, na ktorej sa venuje cvičeniu. Nie je tomu inak ani v jeho najnovšom videu, kde pachtí v úzkom tielku na bežiacom páse.

Podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši sa netají svojou láskou k športu. Bývalý primátor Košíc rád uverejňuje fotky, kde sa pýši svojím opáleným telom. Najnovšie na sociálnej sieti prekvapil videom, na ktorom v tielku a v šortkách maká v posilňovni. Podľa hovorkyne strany Patrície Medveď Macíkovej sa budú všetci poprední predstavitelia strany podieľať na prezentácii nového produktu, ktorý strana prináša svojim fanúšikom. “Odpromovanie produktu vo fitnescentre Richard Raši navrhol sám,“ uviedla hovorkyňa Hlasu-SD.

V tejto súvislosti sme oslovili aj Richarda Rašiho, aby nám prezradil detaily z nakrúcania. „Ako podpredseda som si vybral fitko, v ktorom som, kým nebol lockdown, trávil ráno minimálne trikrát do týždňa,“ uviedol Raši pre náš denník. „Toto video sme natáčali deň pred lockdownom v stredu, keď sme čakali, ako sa vláda postaví k návrhom konzília odborníkov,“ povedal. „Upútavku sme nahrávali skoro ráno o 6.15, takže kolegovia zo štábu sa ešte len preberali, ja som na ranné vstávanie zvyknutý, zvyčajne už o šiestej, najneskôr pol siedmej, cvičím. Zvládli sme to asi za 15 minút, natočili dve verzie a kolegovia nakoniec vybrali prvú,“ prezradil ďalšie detaily.

Politológ Radoslav Štefančík takýto spôsob prezentácie neodsúdil. „Politici pokiaľ nevedia zaujať nejakou svojou politickou činnosťou, tak sa snažia spopularizovať samých seba aj takýmto spôsobom. Dnešná politika je totiž aj o tom, že nie obsah ale forma je dôležitá,“ hovorí. Je to súčasť dnešnej doby. "Dnešná doba je povrchná, a toto je tiež jeden z prejavov povrchnosti. Dnešná doba je o sociálnych sieťach, o obrázkoch a videách, a Raši nerobí nič zlé, len reaguje na súčasnú dobu,“ myslí si politológ. „Ľudia túžia po silných a zdravých politikoch a keď chodí niekto do fitnescentra, tak to znamená pravdepodobne, že je aj duchom a telom fit,“ dodal.

