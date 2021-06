Advokát Martin Ribár spolu s advokátom Alexandrom Filom, s ktorým právne zastupovali klientov v prípade skupiny takáčovcov, sú od júna 2021 obvinení zo založenia, zosnovania, podpory zločineckej skupiny, vydierania a krivej výpovede a prísahy. Podľa Ribára však bolo v jeho prvom konaní z roku 2019 urobených množstvo pochybení zo strany vyšetrovateľov NAKA, dozorujúceho Úradu špeciálnej prokuratúry a väzobných súdov. „Niekto by mal niesť podľa mňa za tieto pochybenia zodpovednosť. Po prepustení z väzby som o týchto pochybeniach verejne hovoril. Rovnako aj o dôvodnom podozrení z ovplyvňovaní vyšetrovania,” povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ obžalovaný advokát.

Ribár tvrdí, že toto nové stíhanie je účelové, keďže vyšetrovateľ mal viac než rok na to, aby konal. A to práve v čase, keď bol vo väzbe. Advokát tvrdí, že je zvláštne aj rozpamätávanie svedkov. „Boli opakovanie vypočutí a neuviedli nič k mojej osobe. Až teraz,” podotkol. Ako vysvetlil, všetci svedkovia, ktorí svedčia proti nemu, sú buď bývalí spoluobvinení, bývalí klienti, alebo osoby, ktoré môžu získať pre seba výhody v trestnom konaní, ak budú „správne" vypovedať. „Ja netvrdím, že skutok sa nestal. Ja tvrdím, že veci sa stali trochu inak a s iným personálnym obsadením,” spresnil.

Vo väzbe pritom strávil 565 dní a to väčšinu v kolúznej. Práve on pravidelne upozorňuje na podmienky vo väzbe, kde sú väznení právne stále nevinní ľudia. Na vlastnej koži zažil celu policajného zaistenia (CPZ) na Račianskej ulici a väznicu v hlavnom meste a Banskej Bystrici. „Čo sa týka CPZ, nemusíte mať luxusnú posteľ, ale je rozdiel, keď je špinavá a špina je v celej cele. Rovnako by ste mali mať k dispozícii funkčný záchod. Samozrejme, nie všetky cely sú také, ale tá bratislavská, to bol des,” spomenul.

Avšak väznica v Bratislave je podľa neho oproti tej v Banskej Bystrici luxusný hotel. „Strava v Bystrici bola veľmi nekvalitná. Niekedy som nevedel určiť, čo to je. Ani podľa vzhľadu, vône a chuti. Keby som si nekupoval jedlo vo väzenskom bufete, tak si to neviem predstaviť,” povedal Ribár. Jedla je podľa neho aj málo. Raňajky v Banskej Bystrici dostanete o šiestej ráno, obed o jedenástej a jedálniček končí o štvrtej poobede. „To predsa každý do rána bude hladný,” krúti hlavou advokát. Na nákup z bufetu však musia zadržaní použiť vlastné zdroje. Ribár upozornil aj na to, že v Bystrici si napríklad nemohol úplne otvoriť okno, v cele chýbalo denné svetlo, celý deň bolo umelé svetlo a dokonca si svojvoľne nevedel zapnúť a vypnúť svetlo. „Odsúdení napríklad môžu hrať na dvore futbal a majú aj iné aktivity mimo cely. No človek vo väzbe, de jure nevinný, si nemôžete ani otvoriť poriadne okno a je 23 hodín denne zavretý v malej cele. Keď ste v kolúznej väzbe, nemôžete sa stretnúť s rodinou, ste väčšinou sám,” upozornil Ribár.