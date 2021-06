Nová posila mimoparlamentnej strany Hlas-sociálna demokracia Zuzana Dolinková (39) vstúpila do Pellegriniho strany začiatkom júna 2021. Pre bývalú prezidentku Zväzu ambulantných poskytovateľov to však nie je prvá skúsenosť s politikou.

Zuzana Dolinková to už v minulosti skúšala v strane bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (42). Teraz však hrdo kráča popri Petrovi Pellegrinim (45) a dokonca sa jej podaril aj celkom slušný kariérny skok. Na prvom sneme strany v Nitre bola zvolená za podpredsedníčku strany. Zároveň s ňou sa novými členmi predsedníctva strany Karol Karas, Dušan Tittle a Branislav Becík.

„Som rád, že náš tím posilní Zuzana Dolinková, osoba, ktorá sa celý život profesijne venuje zdravotníctvu. Nominujem ju do najužšieho vedenia,“ uviedol počas predstavenia Pellegrini. Svoje slová tak aj potvrdil. Dolinková tak začína na plno pracovať pre stranu Hlas. Pre túto príležitosť si zrejme vytvorila aj nový profil na sociálnej sieti. Má na ňom totiž len fotky s expremiérom či zo snemu. Jedna z nich však fanúšikom hneď bije do očí. Dolinková to očividne prehnala s filtrami a vôbec sa na seba nepodobá. Veď posúďte sami.

