Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) povedie od stredy (5. 5.) Pavol Capek. V utorok informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Ešte včera mal dočasne poverený riaditeľ NCZI talčovú konferenciu, kde vysvetľoval termíny očkovania pre tínedžerov. Stovky z nich podľa neho dostali termín preto, že ukázali ochotu cestovať po celom Slovensku a teda aj na miesta, kde je minimálny záujem ľudí nad 60 rokov.

Priznal osobný názor na nízky záujem o očkovanie aj to, že sa podľa neho nezaočkuje ani polovica obyvateľov Slovenska. V Čakárni je podľa jeho slov aktuálne prihlásených 258-tisíc ľudí. Hovorí, že ak sa nezaregistruje viac ľudí, očkovacie centrá sa môžu o tri až štyri týždne zatvoriť.

Očakáva, že miera zaočkovanosti nedosiahne ani 38 percent, teda nepodarí sa vytvoriť kolektívnu imunitu. To môže na jeseň spôsobiť katastrofu, keď odborníci očakávajú ďalšiu vlnu pandémie.

V neposlednom rade skritizoval aj antigénové testovanie, na ktoré sa minulo už pol miliardy eur. NCZI nedostal od štátu žiadnu podporu a pritom denne musí rozposielať tisícky SMS-iek prihláseným na očkovanie alebo testovanie.

Minulotýždňový rozruch s termínmi na očkovanie pre tínedžerov zrejme nevrhlo dobré svetlo na dnes už exriaditeľa NCZI Suju. K celej záležitosti sa vtedy na sociálnej sieti vyjadril aj bývalý premiér Igor Matovič, ktorý napísal, že verí, že zdravotníctvo nedopustí takú blamáž, aby boli zaočkovaní skôr tínedžeri, než starší obyvatelia Slovenska. "Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by to patričné a nemilosrdné následky," napísal na facebook.

