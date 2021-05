Remišovej OSTRÉ SLOVÁ v priamom prenose: Hlasovanie s Kollárom je ZA ČIAROU!

Tzv. červenú čiaru a signál na odchod z vlády by pre stranu Za ľudí predstavovalo to, ak by v parlamente prešiel návrh Sme rodina na zmenu kolúznej väzby v súčasnom znení. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedla predsedníčka strany, vicepremiérka Veronika Remišová (44), podľa ktorej nebolo piatkové vystúpenie šéfa parlamentu Borisa Kollára (55) vhodné.