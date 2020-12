Remišová ZÚRI: Koronakrízu musí manažovať NIEKTO INÝ, opatrenia sa už viac nedajú odkladať!

Manažovať krízu v krajine musí niekto, kto za to ponesie aj politickú zodpovednosť. Myslí si to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá to uviedla počas utorkovej tlačovej konferencie.