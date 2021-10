Nový systém Achilles rieši zraniteľnosti 150 úradov verejnej správy. Systém bol spustený pred niekoľkými dňami. Slúži ako platforma pre riadené odstraňovanie zraniteľností informačných systémov verenej správy. Uviedla to vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (45).

Kyberbezpečnostný systém vyvinuli výlučne internými kapacitami našej vládnej jednotky, informovala Remišová. "Do kybernetickej ochrany budeme investovať aj v rámci plánu obnovy 52 miliónov eur. V novom programovom období uvažujeme nad tým, aby súčasťou každého projektu informatizácie, ktorý sa týka štátu, bol aj komponent kybernetickej bezpečnosti. To znamená, aby pri dizajne projektu sa rátalo aj s investíciami do kyberbezpečnosti," konštatovala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Pokračovala, že je potrebné naplno rozbehnúť digitálnu ekonomiku, reagovať na technologické zmeny, ktoré sú už dnes hybnou silou hospodárskeho rastu vyspelých štátov. "Okrem kybernetickej bezpečnosti budeme investovať aj do digitálnych služieb občanov a podnikateľov, do digitálnych zručností občanov, do boja proti digitálnej chudobe tak, aby všetci občania mali spravodlivý prístup k výhodám digitálnej transformácie," doplnila Remišová.

Achilles je platforma pre detekovanie a vyhodnocovanie zraniteľnosti orgánov verejnej moci. Zraniteľnosti sú diery alebo chyby v systémoch, ktoré môžu byť zneužité hekermi na nelegálne aktivity. Vďaka nasadeniu nového systému sú zraniteľnosti priebežne odstraňované a štátne inštitúcie môžu lepšie chrániť svoje systémy."Táto platforma pozostáva zo štyroch podplatforiem. Jedna je integrácia, potom to je platforma, ktorá slúži na samotnú analýzu týchto zraniteľností, potom vizualizačná platforma, a potom komunikačná platforma," informoval šéf kyberbezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Martin Florián. Nejde podľa neho len o detekciu, ale aj komunikáciu a kontrolu, či došlo k náprave. "Výnimočnosť tohto systému je v tom, že pred Achillom sa všetko spracovávalo ručne a nebol systém, ktorý by dokázal vykonávať štatistiku odstránených zraniteľností. Síce sme spravili skeny a nahlásili zraniteľnosti jednotlivým inštitúciám, ale overovanie, či problém aj vyriešili, bolo zdĺhavé. Achilles priniesol do spracovávania týchto informácií automatizáciu a skenovanie systémov vykonáva v dvojtýždňových intervaloch. Vďaka tomu vieme, ako rýchlo inštitúcie odstraňujú odhalené zraniteľnosti," vysvetlil štátny tajomník Ján Hargaš.

Štát sa podľa generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Pavla Karela pripravuje na nástup s aplikáciami do mobilného prostredia. Tým pádom má aj veľkú zodpovednosť postarať sa o bezpečnosť tohto prostredia. "V komerčnom svete sú to už bežne realizované projekty a chceme týmto spôsobom zvýšiť bezpečnosť prostredia štátu. Ten bude sledovať správanie občanov, podnikateľov na systémoch, ktoré prevádzkuje a vyvodzovať potenciálne riziko daných operácií a následne realizovať ďalšie kroky na zvýšenie bezpečnosti," dodal Karel.