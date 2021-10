Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír by si mal vziať príklad z rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza a odstúpiť. Vyhlásila to ministerka Veronika Remišová, podobne sa vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Veronika Remišová (Za ľudí) reagovala tak na Kažimírove obvinenie z úplatkov.

"Ja si myslím, že pán Kažimír by mal odstúpiť sám. Videli sme to pri všetkých funkcionároch, nominantoch Smeru-SD, či už to bol špeciálny prokurátor, šéf finančnej správy a ďalší funkcionári," poznamenala ministerka a dodala, že je nenáležité, aby na čele nejakej inštitúcie bol niekto obvinený.

"Nemôžete mať guvernéra NBS, pri ktorom je podozrenie, že nosil niekomu úplatky," dodala. Vyzvala ho, aby odstúpil aspoň do času, kým sa celá vec nevyšetrí a súd nerozhodne o vine alebo nevine. Na otázku, či Remišová bude iniciovať odvolanie Kažimíra, ak sám neodstúpi, ministerka odpovedala, že odvolať guvernéra národnej banky je podľa súčasnej legislatívy mimoriadne ťažké, ak nie nemožné.

Mal by odstúpiť

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyhlásila, že pokiaľ by bola v situácii ako exminister financií Peter Kažimír, veľmi vážne by zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie, ktorú teraz zastupuje. Uviedla to v stredu v súvislosti s Kažimírovým obvinením. Dodala však, že rešpektuje prezumpciu neviny a o vine musí rozhodnúť súd.

"Je to jedno z mnohých obvinení. To, čo sa na Slovensku za posledné mesiace deje, je veľmi dôležitá očista a náprava správnym smerom. Nehovorím len o desiatkach obvinených, ale aj o tom, že vyše 20 ľudí sa už priznalo k spáchaniu korupčnej činnosti v minulosti. Je to nevyhnutný proces, ktorý musí pokračovať," skonštatovala prezidentka.

Prípadným návrhom na odvolanie Kažimíra z funkcie sa bude zaoberať, keď bude na stole. "Musia byť splnené zákonné dôvody, je to, samozrejme, na návrh vlády a po schválení parlamentom, ja som až na konci toho reťazca," poznamenala Čaputová.

