V rozhovore sa okrem iného dočítate:

Kto začal vojnu v strane Za ľudí

Ako často je v kontakte s Andrejom Kiskom

Prečo nechce, aby bol zvolaný mimoriadny snem

Ako berie urážky na jej adresu kvôli vzdelaniu

Mária Kolíková a kritická masa chcú zvolať snem. Skupinka okolo vás však toto nepovažuje za nevyhnutné, hoci sa to zdá ako najdemokratickejšie riešenie. Bola by to možnosť pre všetkých členov strany vyjadriť sa. Prečo s tým nesúhlasíte?

- O kritickej mase sa vôbec nedá hovoriť. Bola som v regiónoch a naši členovia nerozumeli tomu, čo mimoriadne sa stalo, že treba zvolať mimoriadny snem a prečo by mal byť zvolaný v takom krátkom termíne, ako to požadovala skupinka okolo pani Kolíkovej. Snem má význam, keď ide o zachovanie jednoty strany. Kolegovia okolo Márie Kolíkovej sa však rozhodli, že vytvoria frakciu, čo z povahy veci znamená štiepenie, rozdelenie aj odchod. V zásade by sa snem skončil odchodom jednej alebo druhej strany.

Je to náročná procedúra usporiadať snem? Alebo vaši členovia nechcú snem? Pretože to je tá možnosť, keď sa dá dosiahnuť konsenzus.

Ale vytvorenie frakcie je niečo mimoriadne.

- Kolegovia okolo Márie Kolíkovej začali boj o stranícke funkcie a následne začali stranu štiepiť a rozbíjať. Po vytvorení frakcie hovoriť o mimoriadnom sneme je už zbytočné. Škoda sa už stala, strana takýmto rozbíjaním a vynášaním vnútorných sporov do médií veľmi utrpela. Diskusii v regiónoch sa vôbec nebránim, tá by mala prebehnúť až na úroveň okresov a jednotlivých členov. Naša strana nie je elitný klub desiatich poslancov, ako sa to snaží prezentovať skupina okolo pani Kolíkovej. Máme sedemsto členov a máme regionálne štruktúry.

Vy teda navrhujete čo, keďže snem nie je vhodné riešenie problémov v strane?

- Prišla som s riešením. Keďže pre časť strany je Mária Kolíková ako predsedníčka strany neprijateľná a jej krídlo chcelo zmenu, navrhla som vedeniu, aby nekandidovala ani jedna z nás a aby sme sa v záujme zmieru zhodli na stredovom kandidátovi. To som bola ochotná urobiť v záujme jednoty v strane. Pani Kolíková túto možnosť odmietla. Odišli z predsedníctva a následne vytvorili frakciu. Teraz hovoriť o jednote strany je neskoro.

Pre verejnosť je to veľmi ťažké posúdiť. Vy máte svoju verziu, ako prebiehalo predsedníctvo a pani Kolíková tú svoju. Pre náš denník sa vyjadrila, že by nekandidovala na post predsedníčky Za ľudí. Podľa nej prišli na predsedníctvo a hneď medzi dverami bol vykázaný generálny manažér strany Roman Krpelan. Preto to z vašej strany nepovažujú za zmier, keď prvý krok predsedníctva bolo odvolanie straníka, s ktorého prácou boli spokojní.

- Toto je úplne nepodstatná debata. Predseda má na základe stanov právo vymenovať svoju pravú ruku, teda generálneho manažéra strany. Pani Kolíková je právnička, stanovy písal jej štátny tajomník pán Luciak a vie veľmi dobre, že je to plne v súlade so stanovami. Pýtam sa, či by také vlny vyvolalo aj to, keby si svojho generálneho manažéra odvolal alebo vymenovali Richard Sulík, Igor Matovič či Boris Kollár. Jednoducho, generálny manažér je pravá ruka predsedu strany a má to byť človek, ktorý má dôveru, zaujíma sa o regionálne štruktúry a chce stranu rozvíjať.

Viete pomenovať aj konkrétne nedostatky, ktoré vám na práci pána Krpelana prekážali?

- Nebola som spokojná s jeho prácou, neboli spokojní ani členovia. Veď ho ani nepoznali, čo je veľmi zlá vizitka pre generálneho manažéra strany. Len jednu vec poviem na ilustráciu, prečo si myslím, že jeho práca nebola uspokojivá. V nedávnom rozhovore pán Krpelan povedal, že my sme malá strana, je nás desať a zmestíme sa do výťahu. Ale to je absolútne pomýlené vnímanie strany a urážka členskej základne. Máme sedemsto členov a redukovať našu stranu na elitný klub desiatich ľudí je absolútne scestná predstava o fungovaní politickej strany. Nebola som spokojná s jeho prácou a následne som ho odvolala. To je manažérske rozhodnutie.

Podľa vás ste len uplatnili svoje právo.

- Presne tak. Chcela som tam osobu, ktorá bude pracovať pre stranu a vnímať ju ako politickú stranu a nie ako elitný klub desiatich ľudí.

Vy ste sa stretli aj s exprezidentom Andrejom Kiskom. Preberali ste aj toto rozhodnutie? Je známe, že s pánom Krpelanom mali dlhoročný blízky pracovný vzťah.

- Áno, informovala som ho. Povedal svoj názor, ktorý som si vypočula a rešpektujem ho.

Z koho strany vyšiel popud na stretnutie?

- My sme dlhodobo v sporadickom kontakte.

Pýtam sa, pretože s k politike takmer vôbec nevyjadruje, takže vaše stretnutie bolo prekvapivé. A že následne telefonoval aj s pani Kolíkovou.

- Počas roka sme sa stretli viackrát, nebolo to výnimočné ani ojedinelé stretnutie.

Takže sa o politiku stále zaujíma?

- Andrej Kiska sa momentálne venuje charite a politiku sleduje ako pozorovateľ.

