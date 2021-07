Od ministerky Veroniky Remišovej odchádza štátny tajomník Marek Antal, ktorý mal na starosti štátne IT.

Ministerka Veronika Remišová však s prácou štátneho tajomníka Mareka Antala nebola dlhodobo spokojná. Poslednou kvapkou však bol IT projekt mobilné ID, ktorý nebol dobre pripravený a kritizovala ho aj IT komunita. Aj preto sa ministerka minulý týždeň rozhodla odvolať pána Antala z orgánov štátnej firmy Slovensko IT.

Prioritou Veroniky Remišovej na čele ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie je dobrá spolupráca s IT komunitou a absolútne bezkorupčné prostredie, bez akýchkoľvek konfliktov záujmov.

Rezignáciou Mareka Antala sa bude ministerka zaoberať po návrate zo zahraničnej cesty, keďže dnes zastupuje Slovensko na summite Iniciatívy Trojmorie v bulharskej Sofii.