Strana Za ľudí viac nepodporí zavádzanie núdzového stavu ani ďalšie zatváranie. Uviedla to vicepremiérka a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Spolu s podpredsedom Smeru-SD Ladislavom Kamenickým sa zhodujú, že je potrebné postupne začať uvoľňovať opatrenia a vrátiť sa do normálneho života. Ak odborníci a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) rozhodnú, že povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je potrebné, Za ľudí ich podporia. Kamenický s povinným očkovaním nesúhlasí.

Podľa Remišovej sa Slovensko musí naučiť s novým koronavírusom dlhodobo žiť, pričom je potrebné pripraviť dlhodobú stratégiu na boj s pandémiou. Ako uviedla, strana bude presadzovať postupné uvoľňovanie opatrení, ako aj kapacitných obmedzení v kultúre. "Ak sa ukáže, že variant omikron neplní nemocnice tak, ako delta, tak za nás by sa mali opatrenia postupne uvoľňovať a mali by sme sa vracať do normálu."

S uvoľňovaním súhlasí aj Kamenický, víta tiež skrátenie karantény. "Keby každý, kto dostal omikron, ostal doma, tak skolabujú všetky ekonomiky." Osobne by uvítal, ak by najmä ľudia, ktorí sa po návrate zo zahraničia otestujú, nemuseli absolvovať karanténu. "Sú mnohokrát viac testovaní, keď prídu na Slovensko. A tí, ktorí boli zaočkovaní, môžu byť prenášači, prešli cez hranicu, tí karanténu nemajú." Kamenický tiež dodal, že nesúhlasí s povinným očkovaním a je tiež proti akémukoľvek nútenému očkovaniu detí.

V súvislosti s postojmi a krokmi opozície týkajúcimi sa zmluvy s USA či dianím na východnej hranici Remišová hovorí o pokrytectve a vlastizrade.