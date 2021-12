"Pre očkovaných budeme žiadať uvoľnenie do obchodov, služieb a na bohoslužby," povedala Remišová. Na rokovaní koaličných partnerov bude žiadať, aby sa opatrenie prijali nielen na nasledujúci týždeň, ale minimálne do 9. či 10. januára. "Aj podnikatelia, obchodníci, prevádzky a služby sa musia pripraviť na to, aké budú Vianoce," uviedla vicepremiérka s tým, že odmieta celoplošný lockdown pre očkovaných i neočkovaných.

Dôkazom, že nefunguje, je podľa nej aj klesajúci záujem o očkovanie prvou dávkou vakcíny proti COVID-19. "Jediné, čo v tejto pandémii pomáha, je, keď budeme mať zaočkovanú dostatočnú masu ľudí a špeciálne nad 55 rokov," uviedla. V drvivej väčšine v nemocniciach a na umelej pľúcnej ventilácii podľa jej slov končia starší ako 55 rokov a nezaočkovaní. V prípade obmedzovania prezenčnej výučby na školách skonštatovala, že základné školy treba zatvárať ako posledné a otvárať ich ako prvé.

Zasadnutie vlády Slovenskejj republiky v čase zhoršenej situácie počas pandémie Covid - 19, kedy je opäť skloňovaný celoštátny lockdown. Na snímke je ministerka pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová. Zdroj: MATEJ KALINA

Koaličná rada bude v pondelok večer hovoriť o ďalšom postupe pri tzv. lockdowne. Na stretnutí koaličných partnerov chce strana SaS hovoriť o prípadnom uvoľňovaní opatrení. Otvoriť chce tiež tému rozšírenia zoznamu esenciálnych prevádzok, odškodňovania prevádzok dotknutých lockdownom či režimu OTP v dopravných prostriedkoch. Hnutie Sme rodina na otázky TASR, či podporí tvrdší a dlhší lockdown, ako pôvodne uviedol jeho predseda Boris Kollár, odpovedalo, že svoje návrhy najprv predstaví na koaličnej rade.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) navrhne vláde predĺžiť tzv. lockdown do 16. decembra. Po tomto termíne by sa mohli otvoriť všetky obchody, a to pre očkovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19. Esenciálne obchody by naďalej fungovali pre všetkých. Ďalšie uvoľnenie opatrení by malo prísť po 25. decembri, týkať by sa však malo cestovného ruchu. Od 25. decembra do 9. januára by mali fungovať len esenciálne obchody.

Konzílium odborníkov navrhuje predĺžiť tzv. lockdown do 16. decembra. Odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách.