Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková vidí priestor na dohodu s hnutím Sme rodina o podpore reformy novej súdnej mapy. Uviedla to na pondelkovej tlačovej konferencii. Reagovala tým na vyjadrenie šéfa Sme rodina Borisa Kollára, že hnutie reformu súdnej mapy v súčasnej podobe nepodporí ani za cenu odchodu z vlády.

Šéf Sme rodina Kollár na pondelkovom brífingu vo Vranove nad Topľou vyhlásil, že hnutie nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície. Kritizoval aj plánované zlúčenie tamojšieho okresného súdu s humenským.

"Myslím si, že je tu priestor na to, aby sme sa dohodli," povedala ministerka. Dodala, že kým príde reformný materiál z medzirezortného pripomienkového konania na vládu, je čas, "aby sme sa o tom v rámci koalície aj s partnerom Sme rodina rozprávali".

Kollár kritizoval aj plánované zlúčenie súdu vo Vranove nad Topľou s Humenným. "Povedala som, že si ho viem ponechať ako pracovisko. Som otvorená rozprávať sa o tom," doplnila. Pripustila, že pôvodná úvaha bola spojiť súd vo Vranove so Svidníkom. "Bolo tu množstvo kritiky a nie politického tlaku, že je lepšie spájať Bardejov so Svidníkom," podotkla s tým, že napokon vyšlo ako najlepšie riešenie spojiť vranovský súd s humenským. Odmietla súvis plánovaného spájania obvodov súdov s realitným biznisom s nehnuteľnosťami.



Ministerka zdôraznila, že v rámci navrhovanej reformy súdnej mapy rieši primárne dostupnosť spravodlivosti. Tvrdí, že ľudia chodia na súd raz alebo dvakrát za život a v prípade, že budú rozhodnutia rýchlejšie a spravodlivejšie, mohli by byť ochotní dlhšie cestovať. Zopakovala, že vytvorenie väčších obvodov súdov by malo priniesť väčšiu špecializáciu sudcov, a tým aj tlak na rýchlosť i vyššiu kvalitu rozhodovania.

Reforma súdnej mapy predpokladá reorganizáciu krajských a okresných súdov i vznik mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Počet obvodov okresných súdov sa má znížiť z 54 na 30. Tiež počíta so vznikom troch správnych súdov.