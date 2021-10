Pred podpisom memoranda o vzájomných vzťahoch o tom v pondelok informovali minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

K prvému aprílu budúceho roka by sa mali pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR previesť štátne pozemky v národných parkoch Slovenský raj a Pieninský národný park. V ostatných národných parkoch by mal presun zahŕňať len územia s najprísnejším štvrtým a piatym stupňom ochrany. Pri ostatných územiach sa vo zvyšných siedmich národných parkov začne zonácia. "Verím, že zonácie budú dokončené do konca nasledujúceho roka, keď by sa mal tento proces uzavrieť a pokiaľ ide o štátne majetky v národných parkoch, tie by mali byť delimitované na ŠOP, respektíve ministerstvo životného prostredia," vysvetlil Budaj.

Minister je presvedčený o tom, že aj memorandum prispeje k tomu, že reforma národných parkov bude nakoniec schválená. "Verím, že sme obsiahli všetky výhrady, ktoré mal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a sú zapracované aj v memorande," priblížil Budaj.

Oba rezorty sa tiež v memorande dohodli na polkilometrovom sanačnom pásme medzi bazzásahovým územím a hospodárskymi lesmi. "Som rád, že sme sa dohodli. Do 30. júna 2022 by nám ministerstvo životného prostredia malo predložiť návrh na zonáciu ostatných národných parkov. Musíme dosiahnuť celospoločenskú zhodu na tom, na akej ploche územia si chceme a vieme dovoliť národné parky. Verím, že dosiahneme spravodlivú dohodu," uviedol Vlčan. V blízkej budúcnosti by tiež podľa jeho slov malo dôjsť k podpisu memoranda o spolupráci medzi ŠOP a Národným lesníckym centrom.

O návrhu reformy a aj pozmeňujúcom návrhu k národným parkom by sa malo hlasovať na aktuálnej schôdzi parlamentu.

Memorandum bolo reakciou aj na stanovisko predsedu parlamentu Kollára, že hnutie Sme rodina stiahne podpisy spod novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Hnutie má výhrady a pokiaľ sa jeho argumenty nezohľadnia, koalícia nemá rátať s podporou jeho 17 poslancov. Novelu chce prijať až po zonácii národných parkov. Budaj tvrdí, že OĽANO, SaS aj Za ľudí reformu podporujú a plne za ňou stoja.