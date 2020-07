Na situáciu už začali reagovať politici a najmä koaliční partneri, nakoľko Kyselica kandidoval za OĽaNO. Svoje k tomu povedal aj podpredseda strany Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga, ktorý to, čo údajne Kyselica urobil, označil za "dvojitý život". O tom, že Kyselica mal pracovať pre vojenské spravodajstvo, informoval Denník N. Podľa ich zistení je však celá kauza ešte šokujúcejšia! Vtedajší šéf "vojenských tajných" Ján Balciar, ktorého ste zaregistrovali najmä na základe toho, že nevedel vysvetliť pôvod svojho rozsiahleho majetku, mal od Kyselicu údajne chcieť, aby donášal na súčasného ministra vnútra Romana Mikulca.

Juraj Šeliga sa vyjadril aj k tomu. "Samozrejme, je tu aj pochybnosť o tom, prečo to robil, keďže napr. riaditeľ vojenskej tajnej služby pán Balciar, ktorý nevedel vysvetliť svoj majetok, mal plat 43 000 eur brutto," upozornil.

Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica je v súčasnosti štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra a býva za smiešny peniaz v luxusnej bratislavskej vile. K vojenským tajným nastúpil 1. októbra 2019, a to po tom, čo odišiel z polície. Vojenských tajných zase opustil len deň predtým, čo si prevzal poslanecký dekrét!

Ku kritikom nielen jeho, ale aj premiéra, patrí aj spomínaný podpredseda parlamentu. "Včera sme sa dozvedeli, že pán Kyselica bol počas predvolebnej kampane a krátko po voľbách príslušníkom vojenskej tajnej služby (VS). Nikomu o tom z povahy veci nepovedal a na povrch to vysvitlo až včera," rozhorčil sa na svojom profile na sociálnej sieti, pričom zdôraznil, že hľadiac na to právnicky je zrejmé, že pán Kyselica porušil zákon. "Ako vojak (čo príslušníci vojenského spravodajstva sú) sa aktívne zúčastňoval na predvolebnej kampani. To sa nesmie, to majú vojaci, policajti alebo napr. aktívni sudcovia zakázané," zhodnotil.

"Pán Kyselica nám nemôže povedať nič, lebo je viazaný mlčanlivosťou. Nemôže povedať, aké úlohy plnil, čo robil a čo nerobil. Zostáva nám pochybnosť a mierna pachuť," uviedol s tým, že tajné služby nemajú byť démonizované. "Politik v kampani nemá byť zároveň “tajný agent”. Alebo chce byť politik, alebo agent. Takto čiernobiele to je," upozornil Šeliga s tým, že v tomto prípade sa bude hľadať vysvetlenie len veľmi ťažko.

"Človek si musí vybrať, ako chce svojej krajine slúžiť. Nebudem klamať, Lukáša Kyselicu som veľmi nepoznal, ale zaujal ma pri Gorile, pri rozhovoroch a v čistote prezentovaného postoja. Zdalo sa mi, že slová nenadužíval," poznamenal a zároveň upozornil na to, že dnes je evidentné, že Kyselica slovami skôr šetril a používal ich menej, ako sa patrilo.

Podľa podredsedu parlamentu je porušenie zákona v tomto prípade faktom a je nemysliteľné, aby na to vláda rezignovala len po pár týždňoch. "Kým pri diplomovkách môže dobromyseľný človek aspoň skúsiť (sic!) veriť, že to nebolo naschvál a bola to len nejaká chyba. V tomto prípade na takúto barličku priestor nie je. Môže to znieť ako taký štekot psov na idúcu karavánu, ale napriek tomu sa mi zdá, že nesmieme rezignovať a opúšťať princípy v politike," posťažoval sa a "kopol" si aj do Matoviča, ktorý Kyselicovi adresoval svoju podporu.

"Pán Kyselica by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť. PS: A nie, nie je to útok na slovenský summit alebo koaličného partnera, alebo vládu zmeny. Je to apel, aby sme začali pritom, ak niekto urobí chybu, vyvodzovať zodpovednosť. To však neznamená hneď nenávisť alebo zloprajnosť. Pretože tak, ako prídu úspechy tejto vlády, prídu aj chyby. Už prišlo, aj jedno, aj druhé. Kým úspechy právom chválime a prezentujeme, pri chybách sa metáme, ako by nás drali z kože. Pričom ľudia od nás chcú len to isté, ako sme chceli my od tých pred nami," uzavrel svoj rozsiahly komentár.

