Vianočný režim ostáva zahalený rúškom tajomstva! Ani desať dní pred sviatkami nie je jasné, ako budú Slováci fungovať počas sviatkov. A to napriek tomu, že v utorok padlo zásadné slovo vlády aj hlavného hygienika. Dohodli sa na zatváraní niektorých obchodov, ukončení zimných terás reštaurácií, barov aj kaviarní či nových pravidlách pre lyžiarske strediská. Opatrenia majú začať platiť postupne. Prvé z nich – zákaz zimných terás a podmienenie lyžovačiek a prevádzky hotelov testom na koronavírus – už vstúpili do platnosti.

Koncom týždňa však minister zdravotníctva Marek Krajčí poriadne zamiešal karty. Nečakane totiž zvolal pandemickú komisiu. Tá po niekoľkohodinovom rokovaní prišla k jednoznačnému záveru – je potrebné ešte viac sprísniť opatrenia, a to čo najskôr, ideálne formou zákazu vychádzania. „Čím neskôr ho zavedieme, tým dlhšie bude trvať, aby sme sa dostali k nejakým pozitívnym číslam,“povedal v piatok po rokovaní. Dôvodov je podľa neho viac – reprodukčné číslo sa dostalo na úroveň 1,35, hospitalizovaných je vyše dvetisíc pacientov a vírus sa šíri nekontrolovane.

Pandemická komisia odporúča, aby sme sa počas Vianoc vrátili k režimu, ktorý bol pred prvým kolom plošného testovania. To znamená úplný zákaz vychádzania. Výnimkou by bolo venčenie psa, cesta do práce či školy, nákup v najbližšom obchode, návšteva prírody či opatrovanie blízkeho človeka. Jedna vec by však predsa len bola iná než predtým. Ľudia by dostali povolenie opustiť svoje domovy v prípade, ak by sa dali otestovať antigénovým či PCR testom. „Vychádzame z toho, že človek, ktorý je otestovaný antigénovým testom, je ten deň, možno aj ďalší, neinfekčný,“potvrdil to Krajčí aj v nedeľu v TV Markíza.

Odporúčanie pandemickej komisie však musí schváliť ústredný krízový štáb a prerokovať sa musí aj na vláde, ktorá má v tomto prípade posledné slovo. Rokovanie vlády by sa malo konať predbežne v stredu, aj keď ani to nie je úplne isté. „Myslím si, že rokovanie vlády nebude v stredu, ale skôr,“povedal Krajčí s tým, že mu to potvrdil aj samotný premiér Igor Matovič.

Náhla zmena postoja odborníkov sa udiala krátko po ukončení bruselského samitu, počas ktorého premiér Igor Matovič s európskymi partnermi rokovali o znižovaní emisií. Na Slovensko sa premiér vrátil v piatok krátko popoludní. Počas víkendu však akoby sa po ňom zem zľahla. Napriek tomu, že inokedy je Matovič mimoriadne aktívny na sociálnej sieti, posledný status v piatok predpoludním venoval bruselskému rokovaniu. Aj denník Plus JEDEN DEŇ ho oslovil s otázkou, či podporí návrh pandemickej komisie. Premiér však do uzávierky neodpovedal. V nedeľu včer však predsa len prehovoril. Čo zverejnil, zistíte v GALÉRII.