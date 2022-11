Maďarský premiér Viktor Orbán zrejme miluje slovné šarvátky so susedmi. Nedávno zverejnil video, na ktorom vidieť, ako so šálom s mapou Veľkého Uhorska, ktorého súčasťou bolo kedysi aj územie dnešného Slovenska, prichádza do šatne maďarskej futbalovej reprezentácie.

Viacerým slovenským politikom sa takéto odkazy na časy Veľkého Uhorska nepáčia a proti Orbánovej provokácii sa ohradili. Zrejme najrazantnejšie tak urobil minister zahraničných vecí Rastislav Káčer (57). „Ako som pred niekoľkými rokmi komentoval gestá svojho premiéra v inej súvislosti, dnes zopakujem to isté v tejto situácii na margo iného premiéra: hnus a humus,“ napísal svoj názor slovenský šéf diplomacie.

Ticho nezostala ani europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD): „V pléne Európskeho parlamentu som vystúpila s kritikou Viktora Orbána a jeho podpory revizionizmu ‚Veľkého Maďarska‘. Slovensko je suverénny štát a nikto nemá právo spochybňovať našu územnú celistvosť,“ napísala na sociálnej sieti Monika Beňová.

Zareagovali aj ďalší slovenskí europoslanci, ktorí vydali vyhlásenie odmietajúce „nezmyselné provokácie Viktora Orbána“. Zároveň maďarského premiéra vyzvali k rešpektu k svojim susedom a k dodržiavaniu pravidiel. Vo vyhlásení sú podpísaní Ivan Štefanec, Michal Šimečka, Martin Hojsík, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Eugen Jurzyca a Miriam Lexmann.

Bývalý predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) k spomínanému incidentu zaujal oveľa zmierlivejšie stanovisko: „Keby som bol v štátnej funkcii, tak by som dal Viktorovi na najbližšom futbale šál so slovenským územím. Dlhé roky sme sa snažili o korektné vzťahy s Maďarskom a táto vláda využíva čokoľvek, aby zaútočila na Viktora Orbána, pretože je problémom pre Brusel. Naša vláda robila všetko pre to, aby sme mali dobré vzťahy a silný hlas V4 v Európe,“ rozhovoril sa Danko s tým, že Orbánov šál mu neprekážal.

Menej kontroverzne to hodnotí aj poslanec György Gyimesi (OĽaNO): „Nevnímam to ani tragicky, ani revizionisticky, ani iredentisticky, tak ako to skúša nastaviť ministerstvo zahraničných vecí. Ak mohol mať mapu Veľkého Maďarska vo svojej kancelárii niekdajší podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister financií Peter Kažimír, tak si nemyslím, že by to nemohol mať aj Orbán. Mýlia si politiku so športom,“ zdôraznil Gyimesi.

Pripomenul tiež, že čo sa týka vzťahov s Maďarskom, Slovensko je na tom v súčasnosti veľmi dobre. „Na spoločných stretnutiach tvrdia, že slovensko-maďarské vzťahy nikdy neboli na takej dobrej úrovni. Ak však maďarská strana urobí niečo, čo sa nepáči slovenskej, tak z toho automaticky vyrábajú škandál. A je úplne jedno, či je ministrom Korčok alebo Káčer,“ dodal poslanec.