Diaľnica z Bratislavy do Košíc - Spojenie Bratislava - Košice nám niekdajší premiér Robert Fico (55) sľuboval do roku 2010, no diaľnica je stále v nedohľadne. Na jeden z najdiskutovanejších a nepochybne aj najočakávanejších diaľničných úsekov sme sa preto opýtali aj súčasného ministra dopravy Andreja Doležala

Na nešťastie, hoci je nový minister pri výstavbe mnohých projektov veľkým optimistom pri otázke výstavby diaľničného prepojenia Bratislavy s metropolou východu počas nášho rozhovoru zo začiatku leta hľadal slová len veľmi opatrne. „Nebudem nič sľubovať. Ak hovoríme o mojom predikovanom období na ministerskej stoličke, tak je viac ako pravdepodobné, že diaľnica z BA do KE do roku 2024 vybudovaná nebude,“priznal Doležal, ktorý dodal, že s výstavbou je spojených viacero problémov. “Ak by sme mali hotové projekty, stavebné povolenia, environmentálne štúdie či územné rozhodnutia a bolo by to len o stavaní, tak vtedy sa poďme baviť o konkrétnych termínoch. Niektoré úseky nie sú ani len pripravené na výstavbu,“ vysvetlil.

