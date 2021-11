"Návrh tohto zákona, ktorý bude zastrešujúcim pre aktualizované mediálne zákony, chceme predložiť do legislatívneho procesu vo verzii, s ktorým bude všeobecný súhlas,“ zdôraznila ministerka. Milanová poukázala na to, že doteraz nebol napríklad zadefinovaný pojem novinár a novinárska činnosť. "Snažili sme sa o naplnenie týchto dvoch pojmov v ústavnom zákone,“ uviedla. Samotná ochrana novinárov smeruje podľa nej k riešeniu situácií, v ktorých je novinár pri výkone svojej práce vystavený nebezpečenstvu. "Tu je ešte priestor na diskusiu s Ministerstvom spravodlivosti SR o znení textu,“ dodala.

Ministerka kultúry Natália Milanová uviedla, že o návrhu ústavného zákona, ktorý má riešiť ochranu novinárov a slobodu médií, sa naďalej rokuje v koalícii. Zdroj: Pavel Neubauer

Spolu so štátnym tajomníkom rezortu Radoslavom Kutašom prezentovali vývoj v aktualizácii mediálnej legislatívy. Poukázali na to, že nový zákon o mediálnych službách, rovnako i autorský zákon budú predložené na najbližšej schôdzi Národnej rady SR, v medzirezortnom pripomienkovom konaní je zákon o publikáciách. Táto novela zaraďuje webové portály, prinášajúce každodenne novinárske texty, medzi periodické publikácie, preto sa i na ne bude vzťahovať napríklad právo na opravu. Návrh novely je opätovne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. "K textu, ktorý sme do pripomienkového konania zaradili v októbri, prišlo viacero podnetov. Rozhodli sme sa ich zapracovať do znenia návrhu a už pozmenenú verziu opätovne zaradiť do legislatívneho procesu,“ vysvetlil štátny tajomník MK.

Ministerka sa už dávnejšie vyjadrila v statuse k ZÁKONU O MEDIÁLNYCH SLUŽBÁCH. JEHO CELÉ ZNENIE SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

