"Mám pocit, že Matovičova vláda nie veľmi ustála záväzky voči voličom, ktoré sľubovala pred voľbami. A nielen to. Mám pocit, že kultúra 'našich ľudí', voči ktorej sa ohradzovali, si našla kontinuitu v tejto vláde,"povedala predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová s tým, že práve Matovičova strana sa ohradzovala proti podobným praktikám v bývalej vláde. Bihariovej tiež prekáža voľba prednostov okresných úradov a riadiacich pozícií na ministerstvách.

Netrasparentné výberové konania podľa Bihariovej dávajú indíciu, že kultúra "našich ľudí" sa stále neskončila. "My sa naozaj snažíme poukázať iba na to, čo samotná strana OĽaNO sľubovala svojim voličom. Často hovorila o tom, že nedôvera v štát a transparentnosť je to, čo vytvára masu frustrovaných voličov,"dodala Bihariová. Podľa nej práve to, že nová vláda neplní svoje predvolebné sľuby, môže ich, no aj iných voličov frustrovať ešte viac. "A ja sa skutočne nechcem dožiť toho, že v podobnom trende budeme pokračovať ešte štyri roky a o štyri roky sa budeme pýtať, prečo nám nejaká časť voličov buď radikálnie, stáva sa nevoličmi, alebo sa pridáva k radikálom,"doplnila.

Strana PS sa preto rozhodla spustiť iniciatívu, ktorá má za úlohu vyzvať premiéra na to, aby bola nová vláda transparentná. Rozhodli sa vytvárať tlak a dať platformu aj verejnosti. Preto spúšťajú stránku dorokaadodna.sk, na ktorej sa k výzve strany môžu pridať.