Nezhody medzi Varšavou a Kyjevom sa vyostrili potom, čo Poľsko spolu so Slovenskom a s Maďarskom predĺžilo zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov aj po 15. septembri. Ukrajina podala proti všetkým trom krajinám žalobu na pôde Svetovej obchodnej organizácie. A rozpory sa ešte viac prehĺbili, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (45) v utorkovom prejave pred Valným zhromaždením OSN kritizoval nemenované európske krajiny, ktoré podľa neho predstierajú solidaritu s Ukrajinou, avšak v skutočnosti nahrávajú Rusku.

Po týchto vyjadreniach si Poľsko predvolalo ukrajinského veľvyslanca a tamojší premiér Morawiecki v stredu dokonca ohlásil zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu. Morawiecki ďalej uviedol, že Poľsko pomáha poraziť „ruských barbarov", ale nemôže súhlasiť s destabilizáciou svojho trhu importom ukrajinského obilia. Prekladisko západných zbraní v Rzeszowe blízko hraníc s Ukrajinou však podľa Morawieckeho ostane v prevádzke podľa dohôd s USA a NATO.

Obilie - ilustračný záber Zdroj: Profimedia

Postoj Ukrajiny prekvapil aj bezpečnostného poradcu Andora Šándora (66). „Počul som, ako sa pani prezidentka Čaputová s naším prezidentom Petrom Pavlom snažia problém bagatelizovať. No pravdou je, že to, čo si dovolil ukrajinský prezident Zelenskyj voči Poľsku, Slovensku a Maďarsku, je nehorázne,“ vyhlásil český generál, ktorý pripomína, že bez pomoci západu by Ukrajina nebola schopná konflikt s Ruskou federáciou zvládnuť. „Britský exminister obrany Ben Wallace už pred časom Zelenskému pripomínal, že toto nie je ,Amazon´, aby dostal čokoľvek, čo si objedná,“ skritizoval správanie ukrajinského prezidenta. Zelenského postoje Šándor číta ako výraz nervozity a poriadne pritvrdil.

Podľa prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej (50) treba aktuálnu roztržku medzi Poľskom a Ukrajinou vnímať ako „nedorozumenie“ a brať ju s odstupom. Na tom sa zhodla s českým prezidentom Petrom Pavlom (61). „Rozprávala som sa o tom s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. On to jeho vyhlásenie (premiéra Morawieckeho, pozn. red.) vnímal – a to je priestor na ozrejmenie toho, čo sú fakty a čo sú prípadne ich interpretácie – iba ako oznámenie, že nebudú poskytovať nové zbrane. Toto je jeho interpretácia premiérových slov,“ vysvetlila Čaputová.

Petr Pavel a Zuzana Čaputová Zdroj: Zuzana Čaputová FB

Aj podľa Pavla je potrebné na veci hľadieť s odstupom a vyčkať, čo sa udeje. „Ja som nezaznamenal nič, čo by sa dalo nazvať nejakou závažnou roztržkou. To, čo bolo povedané, vôbec nemusí znamenať, že spolupráca alebo podpora Ukrajiny zo strany Poľska by azda mala prestať. To rozhodne nie,“ dodal český prezident. Kyjev vo štvrtok oznámil, že v najbližších dňoch bude rokovať s Varšavou o riešení sporu pri vývoze ukrajinského obilia. A obe susedné krajiny znovu zopakovali, že napriek sporu majú „blízke" vzťahy. Ukrajinský parlament tiež poďakoval Poľsku za solidaritu.

ČO NA TO SLOVENSKÍ POLITICI?

Slovenský premiér Ľudovít Ódor (47) v reakcii pre denník Plus JEDEN DEŇ uviedol, že „rozhodnutie predĺžiť zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny na národnej úrovni bol potrebný krok". Pričom predseda úradníckej vlády konštatoval, že tento stav potrvá, kým nebude na stole „systémové a funkčné“ riešenie, zabezpečujúce férové podmienky pre slovenských pestovateľov. „Ak sa nájde, sme pripravení zákaz kedykoľvek zrušiť. Navyše Slovensko predstavilo vlastný kompromisný návrh,.V tejto chvíli je pre nás dôležité analyzovať detaily ukrajinského návrhu obchodovania s komoditami na základe licencií," uviedol premiér. Otázku, či by Slovenská republika mohla pristúpiť k podobným opatreniam ako Poľsko, však nekomentoval.

Ľudovít Ódor - premiér Slovenskej republiky Zdroj: Jaroslav Novák

Predseda parlamentu Boris Kollár (58) v súvislosti s platným zákazom dovozu poľnohospodárskych produktov na Slovensko uviedol, že prvoradým záujmom republiky musí byť ochrana našich farmárov. "Uvedomujem si, že na Ukrajine bojujú o každú piať zeme a je tam prelieta krv mnohých vojakov. No to neznamená, že ak vám niekto pomáha, tak sa na ňom môžete vyvršovať, prípadne sa vyhrážať žalobami. A ja sa vôbec nedivím, že Poľsko pristúpilo k podobnému kroku," povedal šéf hnutia Sme rodina v relácii TV. JOJ. "Osobne si myslím, že pán Zelenskyj by mal zaradiť spiatočku a vo Varšave požiadať o odpustenie," dodal.

„Nikto nás nemôže vydierať takýmito rozhodnutiami,“ zhodnotil situáciu predseda kresťanských demokratov Milan Majerský (52). „Vojenská pomoc nech je koordinovaná EÚ a NATO. Prajeme ukrajinskému ľudu, aby v ich krajine čím skôr nastal mier a pokoj,“ dodal. Predseda OĽaNO Igor Matovič (50) považuje rozhodnutie Poľska za vážne, no dodáva, že ukrajinský prezident si o podobnú reakciu koledoval. „Vyžadovalo by si to trochu viac vďaky voči Slovensku aj Poľsku," povedal.

Šéf národniarov Andrej Danko (49) v jojkárskej relácii poznamenal, že by zakázal aj dovoz ukrajinského mäsa, medu a ostatných komodít. „Nie sú v EÚ a nespĺňajú kritériá,“ poznamenal. Predseda Smeru-SD Robert Fico (59) už skôr označil správanie Ukrajiny v súvislosti s obilím za drzosť. „Považujem za správne, že Slovensko, Maďarsko a Poľsko sa rozhodli nedovoliť dovoz agrokomodít z Ukrajiny, pretože to ohrozuje náš trh a naše záujmy,“ povedal pred časom.

Európska únia ešte v máji schválila obmedzenia dovozu niektorých agrokomodít do Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a na Slovensko, aby ochránila tamojších farmárov. Tí sa totiž sťažovali, že ukrajinský dovoz prudko znižuje ceny na domácich trhoch. Tieto opatrenia umožňovali tranzit ukrajinských farmárskych produktov cez päť krajín do ďalších častí sveta, ale zakazovali ich predaj na domácom trhu.

Volodymyr Zelenskyj - prezident Ukrajiny Zdroj: Thomas Traasdahl

Európska komisia minulý týždeň v piatok oznámila, že zákaz dovozu nepredĺži. Argumentovala tým, že „narušenia trhu v piatich členských štátoch susediacich s Ukrajinou boli odstránené". Poľsko, Maďarsko a Slovensko oznámili, že tohto rozhodnutie nebudú dodržiavať. Kyjev na to reagoval oznámením, že podá proti trom štátom sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).