Pre TASR to uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. „Nepoznám obsah Žilinkovho návrhu, ale z toho, čo som čítala v médiách, sa mi nezdá správny. O motivácii, prečo ho Žilinka podal, nechcem špekulovať, ale vnímam isté napätie medzi GP a ÚŠP už niekoľko týždňov. Takže návrh je možno len jeho vyvrcholením,“ zdôraznila s tým, že ak Lipšic hovoril pravdu, tak je nenáležité stíhať ho pre porušenie princípu zdržanlivosti. „Síce sa vyjadroval k prípadu, ktorý dozoruje Krajská prokuratúra, ale ovplyvňovanie svedkov úzko súvisí s korupčnými kauzami pod dozorom ÚŠP,“ mieni Petková. Tvrdí, že vedúci predstavitelia prokuratúry nemajú mlčať, ak sú verejnosti podsúvané nepravdivé informácie.

„Naopak, očakávala by som od viacerých 'strážcov spravodlivosti', že sa ozvú a zastanú si vyšetrovateľov a kolegov, ktorí riešia korupčné prípady a sú pod obrovským tlakom, najmä politikov,“ podotkla s tým, že v tejto súvislosti očakáva väčšiu podporu aj zo strany GP. „Namiesto toho prišiel disciplinárny návrh na jediného vedúceho prokurátora, ktorý ich verejne podporil. Dalo by sa to vnímať aj ako zastrašovanie ostatných, nech sú ticho,“ zdôraznila Petková.

Generálna prokuratúra predtým informovala, že disciplinárneho previnenia sa mal Lipšic dopustiť tým, že 28. júla bez znalosti spisu verejne špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti ÚŠP. A to po tom, ako dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ako aj sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava III, ktorá vzala obvineného Csabu Dömötöra do väzby, konštatovali dôvodnosť a zákonnosť vzneseného obvinenia.