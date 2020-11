RÁZNE slová viceprezidenta Únie miest Kollára: Neťahajte už samosprávy do testovania!

Ak treba ďalšie plošné testovanie, štát to zvládne aj bez samospráv. Myslí si to primátor Hlohovca a viceprezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Miroslav Kollár, ktorý je aj poslancom parlamentu za stranu Za ľudí. Tvrdí, že to, čo mala na tento víkend zabezpečiť samospráva, si už do budúcna môže zorganizovať štát aj sám.