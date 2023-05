Konštatoval to v pondelok v Banskej Bystrici počas osláv ukončenia druhej svetovej vojny v areáli Múzea SNP predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Múzeu, ktoré ich organizuje ako jedno z mála, za to poďakoval.

"V slovenskej politike sa v posledných mesiacoch a rokoch vytratila úcta vlády k svojim občanom. Chýba súdržnosť a dôstojnosť, stačí si pozrieť rokovanie politikov a parlamentu. Len súdržná politika nás dokáže vyviesť z tohto marazmu, v akom sa dnes nachádzame," uviedol Pellegrini.

Podľa neho za súčasné utrpenie, zbedačenie Slovenska a národa sú priamo zodpovední predstavitelia koaličných strán, ktoré pôvodne tvorili poslednú a neskôr dočasne poverenú vládu. "Ľudia by na to nemali zabudnúť a za to, čo tu vystrájali, by im už nemali dať ďalšiu šancu," dodal šéf strany.

Na snímke poslanec NRSR Peter Pellegrini (nezaradený) počas hlasovania na 78. schôdzi NRSR o zmene Ústavy na skrátenie volebného obdobia v Bratislave 25. januára 2023. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

"Budeme mať úradnícku vládu, ktorú sme tu od vzniku SR nemali. Hlas-SD ju bude rešpektovať, ale dôveru jej nevyslovíme. Ak príde s návrhmi, ktoré pomôžu zlepšiť život v tejto krajine, môže počítať s podporou našej strany. Verím, že prezidentka za ministrov dosadí odborníkov a nezostane v nej žiadny zo súčasných dočasne poverených ministrov ani politikov, ktorí si ešte na poslednú chvíľu chceli nakradnúť," zdôraznil Pellegrini. Vyjadril nádej, že nástupom úradníckej vlády sa zlá atmosféra v spoločnosti aspoň trocha upokojí.

Podľa neho avizovaný premiér úradníckej vlády, ktorým sa má stať viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor, spĺňa predstavy o premiérovi vlády odborníkov bez politického zafarbenia.

Pellegrini zdôraznil, že Hlas-SD je pripravený na akýkoľvek termín parlamentných volieb, ale snahou stále zostáva vyrokovať ich skorší termín než 30. september.

