Tak toto mu nevyšlo. Nezaradený poslanec a odídenec z klubu OĽaNO Ján Krošlák (47) skritizoval opatrenia vlády týkajúce sa hotelových reštaurácií. Do politika sa obuli viacerí ľudia vrátane predsedu predstavenstva Tatry Mountain Resorts Igora Rattaja (50). Vyčítajú mu, že poslanec by mal poznať vládne nariadenia.

Nezaradený poslanec Ján Krošlák na sociálnej sieti otvorene kritizoval najnovšie pandemické opatrenia. Na vlastnej koži ich zažil v jednom z tatranských hotelov. „Všetci, čo sú tu ubytovaní, sú zaočkovaní a ešte aj majú negatívny test. To si majitelia hotela zle vysvetlili opatrenia, že o 20.00 h zatvárajú reštauráciu a bar pre ubytovaných? A už môžeme jesť alebo piť iba v izbe? Alebo to naozaj vyžaduje vyhláška?“ pýtal sa.

Vo videu si môžete pozrieť, ako Rattaj už v minulosti kritizoval vládnej opatrenia.

Pre mnohých ostalo paradoxným to, že najnovšie opatrenia neovláda práve poslanec Národnej rady. Krošláka sme preto kontaktovali, aby nám vysvetlil, prečo najnovšiu vyhlášku nečítal. Hneď na úvod nám povedal, že cieľom jeho statusu nebola kritika. „Položil som v ňom jasné otázky a očakával som normálnu diskusiu. Dozvedel som sa, že spomínané opatrenia si vyžaduje vyhláška a poviem na rovinu, že to je jedna z ďalších nelogických kravín,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. Dodal, že na tvorbe vyhlášok sa nezúčastňuje a v súčasnosti ani nie je poslancom vládnej strany.

„O základných veciach som sa informoval, a síce, že musím byť zaočkovaný a musím mať negatívny test, ale detaily týkajúce sa zariadení som neštudoval. Obávam sa, že takéto detaily, ako sme už párkrát videli, sa dostávajú do nariadení pri písaní vyhlášky osobnou aktivitou hygienikov,“ dodal poslanec.

Reakciu Rattaja nájdete na nasledujúcej strane