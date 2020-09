Úvod relácie na Tv Markíza patril firme Bonul, ktorá prišla o bezpečnostnú preverieku. Remišová pripomenula, že nešlo len o Bonul a časom sa bude vláda zameriavať aj na ďalšie bezpečnostné firmy. Spomenula aj kauzu Dobytkár, v ktorej firma figuruje. "Tento problém treba riešiť principiálne a zásadovo,"poznamenala Remišová a Raši s ňou výnimočne súhlasil, pričom povedal, že o tom, že ide aj o politickú objednávku, nemá pochýb.

Remišovú Raši neskôr vyzval, aby priznala, o akú sumu išlo na zmluve, ktorú ona osobne zrušila, o čom následne informovala verjenosť. "Je to malá zmluva, ale Bonul bola za vlád Smeru-SD chránenou zverou a váš predseda Robert Fico pravidlene navštevoval jej večierky," poznamenala Remišová. Raši sa k tendrom, ktoré Bonul získaval, vyjadriť nechcel. "Firmu Bonul, ani nikoho obhajovať nebudem," uzavrel. "Vy nekonáte vo väčších kauzách, ako zmluvy pre pána Miškoviča," vrátil Remišovej útok Raši.

Problém menom Vážny

Remišová to, že by sa opakovala kauza pána Muňka z obdobia Radičovej vlády, vylúčila. Navyše sa vyjadrila, že Milan Krajniak zohľadnil výhrady Ústavného súdu. "Škody, ktoré by takýto nominat Smer-SD napáchal vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, sú nepochybné,"poznamenala ministerka. Dôvody na odvolanie Vážneho vidí inak Richard Raši. "Možno je na čase, aby sa zaviedla hmotná zodpovednosť politikov, pretože robia rozhodnutia, ktoré majú ekonomický dopad,"reagoval Raši s tým, že ak Vážny vyhrá, tak by to nemal platiť štát.

Netransparentnosť je chybou koaličných partnerov

Tak sa Remišová postavila k otázkam transparentného výberu na jednotlivé pozície. Opäť argumentovala tým, že netransparentne k výberovým konaniam pristupovala bývalá vláda. "Nevyhovárajte sa na kolegov, keďže nedávno ste sedeli v OĽaNO," zotrel ministerku Richard Raši. Remišová totiž tvrdila, že ak by malo Za ľudí väčší mandát, vyberalo by sa transparentnejšie. "Keď bol Smer-SD pri moci, tak ste z toho ťažli, keď nie, tak ste ušli,"zaútočila Remišová s tým, že veľa nominatov Smeru sedí vo väzení. Spomenula Kajetána Kičuru, ale aj Moniku Jankovskú.

Rúška sú chybou politikov

Premiér nejde dobrým príkladom a potvrdila to svadba so 150 ľuďmi. To prehlásil Raši a odpovedi na otázku, či je toho istého názoru, ako jej openent, sa Veronika Remišová vyhla. Zdôraznila, že premiér Matovič sa za svoje konanie ospravedlnil a verejnosti sa za nosenie rúška poďakovala.