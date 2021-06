Nemocnice majú byť rozdelené do piatich stupňov – od národných po komunitárne. Raši hovorí, že v komunitárnych sa podľa materiálu bude poskytovať iba určitá forma urgentnej starostlivosti na mieste, jednodňová starostlivosť, stacionáre, ale čo sa týka lôžkovej starostlivosti, poskytovali by iba následnú alebo rehabilitačnú starostlivosť. „V ľudovej reči to znamená, že to bude niečo ako poliklinika s lôžkovou časťou, kde bude liečebňa dlhodobo chorých a zopár rehabilitačných lôžok. Ak sa vám stane vážny úraz, dostanete infarkt alebo mozgovú príhodu, tieto nemocnice pacientov komplexne liečiť nebudú, budú ich posúvať do nemocníc vyššieho typu,“ povedal.

Tvrdí, že o nemocnicu prídu pacienti v Malackách, Myjave, Komárne, Veľkom Krtíši, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Rimavskej Sobote, Zl. Moravciach, Zvolene, Brezne, Kežmarku, Levoči, Krompachoch, Trebišove, Snine, Svidníku, Vranove nad Topľou, Kráľovskom Chlmci a Trebišove. Poslanec tiež uviedol, že podľa návrhu rezortu zdravotníctva zmiznú pôrodnice v Humennom, Snine, Myjave či v Rimavskej Sobote.

Reforma je naviazaná na čerpanie peňazí z plánu obnovy. Podľa Rašiho túto požiadavku Brusel nemal. Dodal, že pripravovaná reforma zdravotníctva ide proti obyvateľom Slovenska v regiónoch. Ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) vyzval, aby vysvetlil, na základe čoho si vybral 22 nemocníc. „Zároveň sa pýtam koaličných lídrov a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), či táto likvidácia nemocníc a dostupnej zdravotnej starostlivosti má naozaj ich politickú podporu. Reforma zdravotníctva má byť totiž o vyliečenom pacientovi, a nie o počte zrušených lôžok,“ uzavrel.

Poslanec Národnej rady SR (NRSR) Richard Raši (Hlas-SD) počas rokovania 28. schôdze parlamentu v utorok 4. mája 2021 v Bratislave. Zdroj: Jakub Kotian

Poslanec a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč poznamenal, že takúto reformu mohol pripravovať iba amatér. Pripomenul, že oblasť Liptovského Mikuláša patrí medzi najnavštevovanejšie na Slovensku a preto je tu nevyhnutne potrebná kvalitná nemocnica: „Ročne tu je 1100 chirurgických zákrokov, viac ako 600 úrazovo-chirurgických zákrokov, viac ako 1000 gynekologických zákrokov vrátane cisárskych rezov a 650 pôrodov.“

Raši zároveň tvrdí, že navrhovatelia vychádzali vraj aj z toho, že na Slovensku je 191 hospitalizácií na tisíc obyvateľov. „Za posledných 20 rokov je to ale rovnaké číslo. Nemecko, Česko, Maďarsko, Rakúsko ich majú viac a Poľsko podobne. Tvrdia aj, že máme 4,8 lôžka na tisíc obyvateľov. Nemecko má 6, Rakúsko 5,4 a Poľsko, Maďarsko a Česko podobne ako my.“