Poslanec Richard Raši (Hlas-SD) si nevie predstaviť, že by sa v súčasnej situácii mali uvoľniť opatrenia pre očkovaných ľudí.

Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy. Raši vyjadril obavu najmä z nového variantu koronavírusu, o ktorom zatiaľ vieme len málo. "Keď tu máme niečo nové, o čom stále nič nevieme a máme rekordné čísla nakazených, tak v tejto dobe nemôžeme ľudí rozdeliť na očkovaných a neočkovaných," povedal Raši.

Podľa neho nemáme inú možnosť, iba predĺžiť lockdown. Poslanec kritizuje stranu SaS za to, že vetovala zatváranie škôl. Podľa Rašiho nemala na to právo, pretože sa jedná o životy a zdravie ľudí.

"Mali sme mať lockdown v tvrdšej forme. Keby to tak bolo, zrejme by sa situácia po troch týždňoch ukľudnila, takže by sa znovu mohli otvoriť obchody," povedal Raši.

Poslanec Miloš Svrček (Sme rodina) je za prerušenie prezenčnej výučby na školách. Podľa neho bolo chybou nechať školy otvorené. "Je mi ľúto, že minister školstva preberá úlohu odborníkov a epidemiológov. Mal by sa venovať procesom školstva a pandemické opatrenia nechať na odborníkov, ktorí jasne komunikujú potrebu zatvárať školy," povedal Miloš Svrček v relácii.

Na tom, či by sa mali opatrenia pre očkovaných uvoľniť, sa poslanci nezhodli. Podľa Svrčeka je fér, ak by sa opatrenia uvoľnili pre očkovaných a ľudí po prekonaní covidu.

