Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal uskutočniť kroky k stabilizácii pomerov na Úrade inšpekčnej služby (ÚIS). V rámci diskusnej relácie RTVS Sobotné dialógy to uviedol podpredseda koaličnej strany Za ľudí Juraj Šeliga. Nezaradený poslanec a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši zopakoval, že trvá na odstúpení šéfa rezortu vnútra.

Šeliga zdôraznil, že Mikulec mal do funkcií menovať ľudí, ktorým dôveruje. "V nejakej miere nechal policajnú inšpekciu tak, a teraz to prinieslo výsledok. Toto bola chyba," poznamenal. Očakáva od neho, že v krátkom čase predstaví novelu zákona o Policajnom zbore, aby mohol na základe nej vymenovať policajného prezidenta. "Aby to mal v rukách on, keďže je aj podľa opozície zodpovedný za všetko," podotkol v relácii s tým, že polícia potrebuje jasné velenie.

Mikulec je podľa Rašiho zodpovedný za riadenie polície, ktoré sa mu vymklo z rúk. "Možno netreba meniť zákon, ale stačí vymeniť ľudí, ktorí sa budú chovať podľa platných zákonov," povedal. Tvrdí, že v médiách zachytil informáciu, že má existovať 150 nahrávok z legálnych odpočúvaní, ktoré majú hovoriť o ovplyvňovaní výpovedí svedkov, o čom mohol vedieť aj Mikulec.

"Ak tu niečo je, bolo by naozaj dobré, aby to bolo zo strany vyšetrovateľa a dozorového prokurátora zverejnené v čo najväčšej miere, lebo sa tu teraz bavíme o domnienkach," zdôraznil Šeliga s otázkou, odkiaľ politici vedia o údajnej existencii týchto dokumentov.

Podpredseda Hlasu-SD poznamenal, že nejde len o boj medzi koalíciou a opozíciou, ale silné argumenty v tejto súvislosti vzniesol aj šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). "Prvotné informácie o zneužívaní vyšetrovaní prišli zo Slovenskej informačnej služby (SIS), kde má Kollár svojho nominanta," podotkol.

O práci väzobne stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podľa Šeligu hovoria ich 20-ročné výsledky. Myslí si, že opozícia pristupuje k interpretácii jednotlivých obvinení selektívne. "Možno sa títo vyšetrovatelia bili 20 rokov s mafiou, ale pamätáte si, generál Milan Lučanský bol tiež za tým, že zavreli černákovcov do basy, ale potom, keď sa objavili obvinenia, každý ho odsúdil," reagoval Raši.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková i minister vnútra Roman Mikulec by mali byť oveľa aktívnejší pri stabilizácii pomerov v bezpečnostných zložkách. V rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga.

"Na to, aký je tu stav, som posledný týždeň pani ministerku Kolíkovú veľmi nevidel, neviem, či sa bojí Borisa Kollára, tak do toho nevstupuje, ale mala by byť oveľa aktívnejšia a za rezort priniesť vlastné návrhy na stabilizáciu toho, čo sa deje v polícii a prokuratúre. To isté sa podľa neho týka šéfa rezortu vnútra," zdôraznil. "Máme tu síce odbornú komisiu, ktorá sa zaoberá riešeniami, ale to je poradný orgán, ministerstvá musia byť v prvej línii a prísť s návrhmi," dodal Šeliga.

V súvislosti s rozpormi v koalícii, ktoré sa týkajú koaličnej zmluvy a rozdelenia mandátov vo vláde po odchode Kolíkovej frakcie do SaS, Šeliga odmietol šumy, že by v istej situácii práve on mohol nahradiť Kolíkovú v ministerskej funkcii. "V tejto situácii, ako sú rozdelené počty, som tým posledným, za kým by prišli, aby som zobral funkciu akéhokoľvek ministra," povedal.

Spoludiskutujúci v relácii, podpredseda opozičného Hlasu-SD Richard Raši, situáciu vo vnútri koalície nekomentoval, zdôraznil však, že namiesto vnútorných sporov by sa mala sústrediť koalícia na riešenie každodenných problémov a dôležitých tém – napríklad cien a zásob energií. "Ak to nedokáže, mala by skončiť," vyhlásil. V súvislosti s formovaním možných opozičných spoluprác zopakoval stanovisko Hlasu-SD, že o spolupráci bude rokovať až po voľbách, ak jej na to voliči dajú príležitosť svojimi hlasmi.

Obaja diskutujúci skritizovali v závere debaty ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a jeho apely na samosprávy, aby všeobecne záväznými nariadeniami v zhoršenej pandemickej situácii obmedzili pohyb ľudí. Šeliga a Raši sa zhodujú, že v tomto prípade nemôže minister zodpovednosť prehadzovať na starostov a primátorov, naopak, ak si to situácia vyžiada, mal by to byť práve Lengvarský, kto príde s jasným a razantným rozhodnutím, týkajúcim sa núdzového stavu.