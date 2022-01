Jednou z hlavných tém bola obranná dohoda s USA. Pre hnutie Sme rodina je pri podpore dohody zásadné, aby parlament naďalej rozhodoval o prítomnosti cudzích vojakov a jadrových zbraní na území SR. Otázky poslancov majú zodpovedať na zasadnutí klubu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Predseda parlamentu a hnutia Boris Kollár to uviedol po pondelkovom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).

„Aj keď sa táto zmluva podpíše, akýkoľvek vojak, ktorý by prišiel na Slovensko, musí to byť ratifikované v parlamente. Pokiaľ to bude takto napísané v tej zmluve, tak nemáme problém," uviedol Kollár.

Žiada tiež, aby bolo jednoznačne dané, že akákoľvek jadrová zbraň môže byť presunutá na Slovensko len so súhlasom Národnej rady SR. "Ak budeme mať tieto odpovede a budeme to mať isté, budeme jednotní. Pokiaľ to bude nejaké vágne, môže sa stať opak," uviedol Kollár. Pripustil tiež, že traja - štyria poslanci sa pri hlasovaní môžu zdržať.

Najvyšší ústavní činitelia v pondelok hovorili aj o pandémii a sociálnych opatreniach na podporu tých, ktorí sú pandémiou najviac zasiahnutí. Svoje návrhy má prezidentka prebrať aj s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina).

Vláda SR v stredu (12. 1.) odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády uviedli, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.

