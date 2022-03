Premiér Eduard Heger sa rozhodol nevycestovať do ukrajinského Kyjeva. Podľa jeho hovorkyne Ľubice Janíkovej tak spravil po kozultácii s bezpečnostnými zložkami, ktoré mu to vyslovene neodporučili.

Po včerajšom rokovaní vlády premiér tiež povedal, že ponuku dostal od poľského premiéra Mateusza Morawieckeho. "Môj postoj voči Ukrajine sa nemení, musíme im naďalej výrazne pomôcť, aby došlo k zastaveniu vojny," dodal s tým, že hlavnú úlohu v jeho rozhodovaní nezohral strach. Ak by však opäť dostal takúto pozvánku, zrejme by to prehodnotil. "Mrzí ma, že to niektorí ľudia berú ako sklamanie, čas už ale nevrátim späť," dodal.

K premiérovej ceste na Ukrajinu sa napokon vyjadril aj šéf OĽaNO a minister financií Igor Matovič. Kto by však tipoval, že šéfa vlády podrží, veľmi sa mýlil. "Rozhodol sa na základe informácií, ktoré mal v danej chvíli. Teraz je už každý múdry," začal minister.

