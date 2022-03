Minister Jaroslav Naď počas oznamovania príchodu Patriotu dodal, že systém je ďalší prvok na obranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky. „Ďalšie priestory nasadenia sú aktuálne konzultované s odborníkmi na spôsobilosti systému Patriot tak, aby ochranný dáždnik pokrýval čo najväčšie územie SR vrátane nami stanovených prioritných cieľov na ochranu,“ priblížil minister. Zároveň sa poďakoval za dodanie systému Nemecku a Holandsku.

Šéf rezortu zopakoval, že systém Patriot nie je náhradou za systém protivzdušnej obrany S-300. „Systém S-300 sa však vzhľadom na jeho vek, technický stav, nedostačujúce spôsobilosti a tiež faktickú závislosť od Ruskej federácie, ktorá je po nevyprovokovanej agresii na Ukrajine pre akúkoľvek vojenskú spoluprácu absolútne neprijateľná, budeme snažiť v budúcnosti nahradiť iným systémom, ktorý by bol plne kompatibilný s našimi spojencami a zaistil by vyššiu obranyschopnosť Slovenskej republiky,“ potvrdil Naď.

Z Nemecka a Holandska k nám prišla už prvá "várka" techniky obsluhujúcej systém Patriot. Zdroj: Frank Molter

Nemecko a Holandsko poskytli Slovensku systém Patriot v rámci úsilia NATO o posilnenie východného krídla Aliancie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) má na Slovensku pôsobiť do 2 100 vojakov členských krajín NATO. Ako sa zároveň uvádza, Patrioty budú podľa dostupných informácií na našom území tri. „Vďaka našim partnerom a spojencom sa slovenskí občania môžu cítiť bezpečnejšie,“ dodal k príchodu Patriotu premiér Eduard Heger.

Téma prítomnosti vojsk NATO na našom území, ako aj samotného systému Patriot rozpútala vášne aj vo všetkých politických televíznych diskusiách, ktoré sa cez víkend konali. Azda najviac to „vrelo“ medzi podpredsedom Za Ľudí Jurajom Šeligom a bývalým ministrom vnútra za Smer-SD Robertom Kaliňákom, ktorí sa stretli v relácii V politike na TA3. Exminister uviedol, že hoci sám je „proamerický“, pri hlasovaní o prítomnosti vojakov NATO na Slovensku by sa zdržal. Argumentoval tým, že Slovensku nehrozí bezprostredné vojenské nebezpečenstvo. S tým nesúhlasil Šeliga, ktorý dodal, že ak by bol Kaliňák vo vláde, konal by inak. Vojna sa podľa neho týka aj Slovenska.

