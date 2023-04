Pod petíciu sa za prvé tri týždne podpísalo viac ako desaťtisíc ľudí. „Je záujmom Slovenska, aby politici pri moci preverili postup štátu počas pandémie. Aj preto, aby sme sa v prípade, ak by sa takáto krízová situácia mala zopakovať, na ňu vedeli lepšie pripraviť,“ hovorí.

Spolu s iniciatívou Mali ešte žiť! a občianskym združením Pozostalí za spravodlivosť chce vyzbierať stotisíc podpisov, čo je počet, keď sa petíciou musí parlament zaoberať povinne. Aj preto za kľúčovú považuje požiadavku, aby Národná rada zriadila špeciálnu vyšetrovaciu komisiu. Tá má preveriť postup verejných inštitúcií počas pandemických vĺn. „V zahraničí sú takéto komisie bežným nástrojom. Mnohé štáty ho používajú na to, aby pochopili čo sa stalo, čo zlyhalo, aby boli schopní poučiť sa a nezopakovali chyby,“ objasňuje.

V komisii by však mali v prvom rade sedieť odborníci. „Zo zdravotníckeho prostredia, ale aj prostredia manažmentu. Odborníci, ktorí sa snažili počas pandémie byť hlasom zdravého rozumu, boli často nevypočutí a ich rozhodnutia boli menené na poslednú chvíľu. Toto je šanca, aby aspoň dodatočne mohli povedať verejnosti, čo sa pokazilo,“ konštatuje Baťo.

Pripúšťa, že splniť záväzok zriadiť vyšetrovaciu komisiu zostane až budúcemu parlamentu. Zatiaľ si totiž netrúfa vyzbierať potrebné podpisy do septembrových parlamentných volieb. „Hoci prvých desaťtisíc podpisov ma povzbudilo v tom, že na Slovensku je záujem ľudí o to, aby sa prešetril postup štátu počas pandémie,“ podčiarkuje s tým, že „je čas, aby sme sa postavili zodpovednosti čelom“.

Podľa Baťa je „zjavné, že politici – vládni aj opoziční – zlyhali“. „Ich vlastné politické ciele im boli bližšie ako ochrana životov. Preto je povinnosťou Národnej rady a ďalších urobiť nezávislé prešetrenie priebehu krízy,“ tvrdí.

Koncom minulého roka predstavil analytik Peter Pažitný a bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac štúdiu Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky v rokoch 2020 – 2022 (vypracovanie štúdie finančne podporila aj zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá rovnako ako aj denník Plus jeden deň patrí do portfólia spoločnosti Penta). Podľa nej na Slovensku počas pandémie zbytočne zomrelo 12- až 21-tisíc ľudí zbytočne. Ak by Slovensko konalo ako susedná Česká republika, podarilo by sa zachrániť vyše 3,5-tisíca ľudí. Štát sa však k štúdii postavil pomerne odmietavo a ohlásil prípravu odborného stanoviska k štúdii.

Baťo zasa pripravil podrobnú správu o priebehu riadenia pandémie a rozhodovania o opatreniach, ktoré mali zamedziť šíreniu koronavírusu a ochrániť životy. „Správa ukazuje chaotický a netransparentný priebeh prijímania rozhodnutí. Neskorú a pomalú aplikáciu najnovších vedeckých poznatkov do praxe,“ vymenúva zistené nedostatky Baťo. Dôvod vidí aj v tom, že jednotliví ministri a zodpovední sa zamerali na neoverené riešenia. „Priebeh pandémie významne poznačila strata dôvery verejnosti k opatreniam a to je dôsledok zlej komunikácie a chaotického rozhodovania,“ dodáva.

„Prešiel som si podrobne všetky rozhodnutia a zasadnutia vlády, kľúčové rozhodnutia na ministerstve zdravotníctva a obrany,“ pokračuje s tým, že tento sumár bude slúžiť aj ako podklad pre podanie podnetov na Generálnu prokuratúru, Najvyšší kontrolný úrad a Protimonopolný úrad. „Citujem rozhodnutia a popisujem oficiálne stanoviská zodpovedných inštitúcií,“ spresňuje. Chcel sa tak vyhnúť možnej zaujatosti, keďže sa počas druhej vlny pandémie dostal do verejného sporu s vtedajším predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽaNO) a vôbec patril k jeho najväčším kritikom.

V praxi premiér Matovič zo seba rýchlo po nástupe k moci urobil ústrednú postavu pandémie. Rado Baťo

Ako spresnil, podnety vypracuváva spolu s právnickou kanceláriou. Podnety na Najvyšší kontrolný úrad a Protimonopolný úrad sa budú podľa neho týkať najmä nákupu materiálu, podnet na Generálnu prokuratúru sa bude týkať najmä spôsobu manažovania pandémie.

Vo svojej správe pripomína napríklad činnosť permanentného krízového štábu. Vznikol z iniciatívy expremiéra Matoviča, pričom nemal žiadne zákonné kompetencie. Permanentný krízový štáb bol vlastne akousi paralelnou štruktúrou, keďže Bezpečnostná rada zriadila krízový štáb. Okrem toho malo vláde radiť Konzílium odborníkov, ktorého úloha či kompetencie nie sú dodnes jasné.

"V praxi premiér Matovič zo seba rýchlo po nástupe k moci urobil ústrednú postavu pandémie," píše Baťo v správe. Dodáva, že na expremiérové vyjadrenia sa čakalo pri ohlasovaní nových opatrení, preto boli zverejňované až na poslednú chvíľu.

Ďalej pripomína, že počas druhej vlny pandémie síce štát nakúpil nové zdravotnícke zariadenia a prístroje, ktoré však dlho ostávali nepoužité v skladoch, keďže "štát nemal jasno v tom, akým spôsobom ich rozdelí medzi nemocnice".

Pri očkovaní zasa Baťo pripomína utajovaný nákup neregistrovaného Sputnika V, zlú vakcinačnú stratégiu či zlú distribúciu vakcín. Tempo vakcinácie nezvýšila ani očkovacia lotéria či očkovací bonus.

Baťo zdôrazňuje, že manažment bol improvizovaný, ale boli štáty, ktoré dokázali boj s vírusom lepšie riadiť. „Bola to výnimočná udalosť. Ale je pravda, že boli štáty, ktoré sa dokázali zariadiť lepšie ako Slovensko. Výsledkom bolo podstatne menej úmrtí ako na Slovensku. A to je dostatočný dôvod na to, aby sme sa tým zaoberali,“ dodáva.