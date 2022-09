Tak dobre ako v športe mu to v súkromnom živote nejde. Platí to o paralympionikovi Jánovi Riapošovi (53), ktorý má za sebou rozvod s bývalou političkou Bibiánou Riapošovou (predtým Obrimčákovou, pozn. red.). Tá podľa najnovších zistení na svojho ex, zdá sa, definitívne zanevrela.

Radičovej EX Riapoš sa rozviedol so sexi EXPOLITIČKOU: Definitívne HO VYMAZALA zo života

Keď sa pred ôsmimi rokmi verejnosť dozvedela, že najúspešnejší slovenský paralympionik a vtedajšia poslankyňa parlamentu za Smer-SD sa vzali, každý veril, že tento vzťah vydrží navždy. Predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš sa s exmanželkou bývalého primátora Stropkova Petra Obrimčáka zosobášili začiatkom roka 2014 v Piešťanoch. Láska športovca a političky vznikla po dlhoročnom priateľstve. „S pánom Riapošom sa poznáme od detstva. Mnohé životné situácie i to, čo sa Jankovi stalo, sme prežívali spolu,“ povedala o vzťahu Obrimčáková, ktorá si paralympionika vzala len pol roka po rozvode s predchádzajúcim manželom.

V minulosti tvoril Riapoš pár s Ivetou Radičovou. Tú napokon nechal kvôli inej žene. Zdroj: Život

Ako sa však ukázalo, ani tento zväzok niekdajšej poslankyni parlamentu nevydržal. Manželstvo sa jej rozpadlo po šiestich rokoch. „Je to pravda, rozvádzame sa. Sme v rozvodovom konaní a dnes uvidíme,“ povedala Bibiána denníku Nový Čas.

Dnes sa už zrejme expolitička zo sklamania oklepala. Svedčí o tom jedna zaujímavá skutočnosť na sociálnej sieti. Tam už totiž vystupuje pod menom Bibiána Kamzíková a nové priezvisko používa aj oficiálne. „Je to jej rodné meno po otcovi, po našom rozvode sa k nemu vrátila,“ pvysvetlil Ján Riapoš, ktorý bol dlhší čas partnerom aj bývalej premiérky Ivety Radičovej. Trojročný vzťah sa však skončil rozchodom a dôvodom mala byť iná žena, ktorá Riapošovi vstúpia do života.

Rozchod s Radičovou komentovať nechcel

Ján Riapoš mal slabosť na političky dlhší čas. Pred Obrimčákovou tvoril takmer tri roky vzťah s Ivetou Radičovou. Tej dal napokon kopačky a podľa uniknutých informácií ju paralympionik opustil kvôli mladšej žene. Expremiérka sa pre médiá v roku 2009 vyjadrila, že jej rozchod ublížil a že trpela. Pre denník Plus JEDEN DEŇ sa ku krachu vzťahu po pár rokoch vyjadril aj Riapoš: „Objavili by sa znova najrôznejšie špekulácie a po niečom takom vonkoncom netúžim. Nechcel som sa brániť cez médiá. Iveta tú potrebu mala, vyjadrila sa, ja nie. Mohol som povedať svoju verziu, no viete si predstaviť, čo by z toho vzniklo?“